Supplier Quality Manager/Supplier Quality Engineer (SQM/SQE)
Afry AB / Gruv- och metallurgijobb / Linköping
2025-09-30
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden. Tillsammans accelererar vi omställningen till ett mer hållbart samhälle. Publiceringsdatum2025-09-30Beskrivning av jobbet
Vill du jobba med hela världen men samtidigt ha en trygg samhörighet i ett härligt team med andra specialister där alla bidrar med värdefull kompetens, erfarenhet och glädje?
Vi söker nu för kunds räkning en SQM eller SQE som vill vara med på en spännande resa inom försvarsindustrin. Som SQM eller SQE får du möjlighet att arbeta mycket självständigt inom ansvarsområden som till exempel mekanik, elektronik, system eller IMK (Icke metalliska material). Du kommer ha många kontaktytor, främst med leverantörer i Sverige och Europa men även samarbete internt med engineering, inköp, produktion och övriga kvalitetsfunktioner.
I tjänsten är det centralt att säkerställa bra kvalitet genom ett proaktivt arbete med leverantörerna. Det kan t.ex. innebära att:
Planera och genomföra revisioner
Produktkontroller, reklamationer och avvikelsehantering
Kravställa kvalitet i offerter och kontrakt
Riskanalyser
Arbete med att utveckla leverantörer och leverantörsrelationer
Tjänsten omfattar också utredningar när en avvikelse har uppstått. Det innebär bl a att begära och utvärdera kvalitets och avvikelserapporter från leverantörer samt att utveckla samarbetet med leverantörer i förebyggande syfte så att dessa har kapacitet att möta beställarens krav och förväntningar.
Ett antal resor per år ingår i tjänsten.Kvalifikationer
Lämplig utbildning är civilingenjör alternativt högskoleingenjör med några års arbetslivserfarenhet eller motsvarande förvärvad erfarenhet från arbetslivet.
Det är meriterande om du har något av följande erfarenheter:
ISO 9001, ISO 14001 och/eller EN9100
8D, Six Sigma, RCA, FMEA.
APQP/PPAP
IPC-610, IPC-620 och IPC-640
FAI (First Article Inspection), enligt EN9102
Du ska ha praktisk erfarenhet av kvalitetsarbete i tillverkningsindustri och det är meriterande om du kommer från bilindustrin. Då många av våra kunder är internationella behöver du ha goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
För att trivas i rollen förväntas du ta ett stort eget ansvar. Du har ett systematiskt och strukturerat arbetssätt, är drivande och tar självständigt initiativ till handling och uppföljning. Du är en person med god kommunikativ förmåga som har lätt för att skapa goda relationer eftersom du kommer att ha många olika kontaktytor både inom företaget och med leverantörer. Du har färdigheten att bygga och utveckla långsiktiga affärsrelationer och ändå vara uppmuntrande och utmanande i ditt uppdrag att stödja leverantörerna i deras process- och förbättringsarbete.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns vid en säkerhetsprövning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Svenskt medborgarskap är ett krav för den här tjänsten.
Ytterligare information
Är du intresserad av att jobba i ett teknikintresserat gäng med kunniga specialister, där vi lär av varandra och det ges goda möjligheter för utveckling? Då söker du dig till rätt team!
Quality Engineering erbjuder en mångfald bland kollegor med olika specialistområden, en bredd på uppdrag och en möjlighet att själv utvecklas åt det håll man vill!
AFRY är en arbetsplats med framåtanda och trygghet i form av kollektivavtal och personalförmåner för samtliga av våra medarbetare. Vår personalklubb arrangerar sociala aktiviteter på och utanför kontoret. Allt från skidresor, sjunga i kör till att spela brädspel - det finns något för alla.
Har du frågor gällande tjänsten, kontakta rekryterande chef Johan Andersson, johan.h.andersson@afry.com
Har du frågor gällande rekryteringsprocessen, kontakta rekryterare Fanny Sjödell, fanny.sjodell@afry.com
För samtliga rekryteringar på AFRY genomförs som grund alltid en ID-kontroll, referenstagning samt verifiering av utbildning.
Sista ansökningsdag är 31 oktober, vi tar ej emot ansökningar via e-post.
Välkommen med din ansökan!
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
