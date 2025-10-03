Supplier Quality Engineer till globalt bolag i Västerås!
2025-10-03
Vår kund
Vår kund är en världsledande aktör inom utveckling, försäljning, design och tillverkning av stora motorer och generatorer för olika tillämpningar. De ansvarar globalt för fyra- och sexpoliga maskiner samt synkondensorer och levererar sina produkter över hela världen.
Om rollen
Som Supplier Quality Engineer (SQE) blir du en nyckelperson i kundens kvalitetsteam på fem personer. Rollen innebär att fungera som en viktig länk mellan företaget och dess leverantörer när det gäller produktkvalitet. Du samarbetar tätt med både interna specialister och externa leverantörer för att säkerställa att högkvalitativa produkter levereras i tid.
Arbetet är varierande och ger dig möjlighet att påverka både processer och resultat. Du blir en värdefull del av ett engagerat team där fokus ligger på ständiga förbättringar och långsiktiga relationer.
Huvudsakliga ansvarsområden
Skapa och hantera reklamationer på inköpt material mot leverantörer, inklusive: Ta emot ärenden från produktion och dokumentera i i reklamationshanteringssystemet (SAP)
Begära och följa upp åtgärdsrapporter (8D) från berörda leverantörer
Initiera kontroller av material i förråd vid behov
Kommunicera uppdateringar till alla berörda parter
Besluta om ankomstkontroll av kommande materialköp
Driva förbättringsaktiviteter kopplade till inköpt material och interna processer
Följa upp leverantörers prestanda och eskalera frågor till strategisk SQE vid behov
Koordinera och dokumentera avvikelsegodkännanden från leverantörer
Hantera och dokumentera utfallsprov av nya artiklar eller vid leverantörsbyten
Initiera och driva förbättringsprojekt tillsammans med leverantörer, med fokus på kvalitet och kostnadsoptimering
Personliga egenskaper
Vi söker dig som kombinerar teknisk kompetens med god samarbetsförmåga. Du är analytisk, strukturerad och resultatinriktad, samtidigt som du har en ifrågasättande och problemlösande inställning.
Rollen passar dig som trivs med att arbeta nära både kollegor och externa parter. Du kommunicerar tydligt, skapar förtroende och är van att driva uppgifter framåt med ansvarskänsla och engagemang. Vi värdesätter också din förmåga att bidra med förbättrings- och effektiviseringsförslag.
Vi söker dig som har Några års erfarenhet av en liknande roll och/eller högskoleutbildning inom relevant område, exempelvis maskinteknik
Erfarenhet av producerande tillverkning och processer
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
Meriterande är om du har
Tidigare erfarenhet av leverantörskvalitet
Kunskap om metoder för rotorsaksanalys, exempelvis 8D, DMAIC eller liknande
Övrig information
Start: 1 december 2025 Plats: Västerås, 100 % på plats från kontoret Omfattning: Heltid, vardagar med arbetstider förlagda dagtid Anställningsform: Visstidsanställning tom. 30/6-26, med möjlighet till förlängning
Anställningsform: Visstidsanställning tom. 30/6-26, med möjlighet till förlängning
