Supplier Quality Engineer
Combitech AB / Civilingenjörsjobb / Linköping Visa alla civilingenjörsjobb i Linköping
2025-09-25
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Combitech AB i Linköping
, Norrköping
, Örebro
, Skövde
, Aneby
eller i hela Sverige
Som Supplier Quality Engineer (SQE) på Combitech i Linköping arbetar du i uppdrag hos våra kunder med kvalitetsförbättringar hos deras leverantörer. Som SQE kommer du få arbeta med många andra funktioner både internt hos kund och hos kundens externa leverantörer. Uppdragen varierar på produktområdena från senaste prototyputveckling till högvolymproduktion. Hos oss erbjuds du en företagsmiljö som aktivt främjar din professionella och personliga utveckling, samtidigt som vi garanterar anställningstrygghet och balans mellan arbete och fritid. Om du har en bred produktkännedom inom tillverkning och vill vara en del av vårt dynamiska team kan du vara den vi söker!
Din roll som konsult inom Supplier Quality
Som SQE kommer du leda och driva förbättringsarbete med och hos kundens leverantörer relaterat till inköpskvalitet. Du arbetar oftast tillsammans med inköpsavdelningen där uppgiften kan vara att kvalificera nya leverantörer och följa upp prestationer i befintlig leverantörsbas inom ett eller flera köpområden. Du kommer tillsammans med utvecklingsavdelningen, inköp och leverantören kvalitetssäkra framtagningen av nya komponenter eller system i utvecklingsprojekt samt säkerställa att tillverkningsprocesser hos leverantörer håller hög kvalitet.
I arbetet ingår det att proaktivt förebygga och avhjälpa kvalitetsbrister hos leverantörerna genom att självständigt utföra uppföljningar, processrevisioner och leverantörsbedömningar. Du kommer att leda och koordinera hållbarhetsaktiviteter relaterade till kundens leverantörsbas, initiera och driva förbättringsprojekt i ett långsiktigt hållbarhetsarbete samt följa upp och stärka efterlevnaden i avtalade förbättringsaktiviteter inom t.ex. reklamationsprocesser. Arbetsuppgifterna kommer med största sannolikhet också innebära att du analyserar och initierar förbättringar i avvikelsehanteringen både hos leverantör och internt hos kund. Det förekommer en del tjänsteresor i rollen.
Vem är du?
Vi söker dig som är civilingenjör eller har annan motsvarande akademisk bakgrund samt erfarenhet av arbete i relevanta roller inom tillverkande industri. I ditt dagliga arbete kommer du möta personer på alla nivåer och funktioner vilket ställer höga krav på din kommunikationsförmåga samt förmågan att skapa en tillitsfull och positiv atmosfär. I uppdragen behövs mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift i en teknisk kontext.
Vi tror du är en engagerad, kommunikativ och systematisk person som har viljan att driva och utveckla nya arbetssätt för rätt kvalitet hos våra kunders leverantörer.
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Urval sker löpande. Vi ser fram emot din ansökan!
Kom & gör skillnad
Vi tror att man gör ett bättre jobb om man kan fokusera på rätt saker, därför gör vi det lätt att kombinera jobbet med vardagen. Vi satsar på våra medarbetare, de utgör kärnan, hjärnan och hjärtat i vår verksamhet. Dessutom står vi på en stadig grund av högteknologi, forskning och anställningstrygghet med försvars- och säkerhetskoncernen Saab som ägare.
För oss handlar det om hållbarhet - vi vill bli branschens mest hållbara företag; och för att vara ett hållbart företag i en hållbar framtid behöver vi investera i våra medarbetare. För oss är din återhämtning, dina utvecklingsmöjligheter och din trygghet lika viktigt som företagets framgång - utan våra medarbetare står vi stilla.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor!
Kontaktperson/rekryterande chef: Annika Bylund, annika.bylund (@) combitech.com
Vi undanber oss rekryteringssamarbeten Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_37042". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Combitech AB
(org.nr 556218-6790) Jobbnummer
9527314