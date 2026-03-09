Supplier Quality Assurance
2026-03-09
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
, Umeå
, Timrå
, Sundsvall
, Skellefteå
ValueOne söker en Supplier Quality Assurance till en av våra kunder inom tillverkningsindustrin i Örnsköldsvik. Rollen uppstår på grund av en vakans och kompetensen behövs löpande i organisationen. Uppdraget startar under våren och du blir anställd av ValueOne med placering hos kunden.
ValueOne är specialister inom supply chain management, inköp och logistik. Vi erbjuder våra kunder tjänster inom tre affärsområden: uthyrning av inköp- och logistikkonsulter, rekrytering av inköpare och logistiker samt Management Consulting där ValueOne utvecklar våra kunders inköp, logistik och supply chain vad avser strategi, modell, metod, process, organisation och kompetens time.
Om rollen
Som Supplier Quality Assurance arbetar du produktionsnära med fokus på leverantörskvalitet och inkommande material. Rollen passar dig som trivs nära verksamheten, gillar att lösa problem och är van att samarbeta med både interna och externa parter.
Upprätta reklamationsrapporter, kommunicera dessa till leverantörer och driva kvalitetsärenden framåt.
Bygga och underhålla långsiktiga och förtroendefulla relationer med leverantörer.
Följa upp leverantörers rotorsaksanalyser och föreslagna korrigerande åtgärder.
Säkerställa att korrigerande åtgärder implementeras och ger avsedd effekt.
Genomföra inspektioner av inkommande material och komponenter.
Kontrollera att material uppfyller tekniska ritningar, specifikationer och gällande kvalitetskrav.
Hantera avvikande material i nära samarbete med produktion och teknikfunktioner.
Erfarenhet och kompetens
För att lyckas väl i rollen har du tidigare erfarenhet av praktiskt och produktionsnära kvalitetsarbete i industrimiljö. Du uttrycker dig obehindrat på både svenska och engelska, i såväl tal som skrift och har erfarenhet av leverantörskontakter. Det är meriterande om du har en eftergymnasial teknisk utbildning, goda kunskaper i Excel samt vana av att arbeta i affärssystemet SAP.
Som person tar du tydligt ägarskap för dina arbetsuppgifter och driver frågor strukturerat och ansvarstagande från start till avslut. Du arbetar noggrant, har en god analytisk förmåga och trivs i en roll där du samarbetar nära kollegor för att nå gemensamma mål.
Ansökan
Välkommen med din ansökan via ValueOnes webbplats:
Urval och intervjuer sker löpande, så vi uppmuntrar dig att söka så snart som möjligt.
Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Emmy Aho, på telefonnummer 076 513 40 22.
Vårt erbjudande
ValueOne kan erbjuda en mängd olika uppdrag på alla nivåer inom Supply Chain Management. En konsult hos ValueOne ingår i ett team bestående av de främsta konsulterna inom inköp och logistik. Väljer du oss erbjuds du:
Marknadsmässig lön - som du själv kan påverka.
Tjänstepension.
Sjuk- och vårdförsäkring.
Friskvårdsbidrag.
Personlig coachning och karriärrådgivning.
Nätverksträffar med kollegor och Supply Chain professionals genom våra återkommande event och föreläsningar.
Kompetensutveckling genom världsledande utbildningar inom Supply Chain via partnerskap med CIPS (www.cips.org). Ersättning
