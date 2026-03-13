Supplier Performance Manager
2026-03-13
Vi söker en Supplier Performance Manager som kommer att ha en nyckelroll i att säkerställa hög kvalitet och leveransprestanda från vår leverantörsbas inom inköp,
Om du har ett tekniskt intresse, trivs med att arbeta i en internationell kontext samt utveckla processer och metoder för att säkerställa god kvalitet och leverans i rätt tid är detta tjänsten för dig!
Vad du blir en del av
Vi erbjuder en dynamisk och utmanande arbetsmiljö där innovation och utveckling är nyckelord, och där du får möjlighet att påverka och forma framtiden. Du kommer att ha möjligheter att växa både personligt och professionellt. Du blir en del av ett team som verkligen gör skillnad, och där dina insatser uppskattas och värdesätts.
Din roll
Din huvudsakliga arbetsuppgift är att säkerställa god kvalitet och leveransprestanda från leverantörer till Gripen och T-7 genom ett nära samarbete med internationella leverantörer och tvärfunktionella team inom Saab.
Internt samarbetar du med strategiska och operativa inköpare för att stödja strategier och mål rörande kvalitet, leverans och affärsrelationer för de leverantörer du ansvarar för. Du samarbetar även med våra ingenjörer och kvalitetsrepresentanter för att säkerställa en god förståelse för artiklar och komponenters komplexitet. Allt i syfte att skapa en störningsfri produktion inom verksamheten.
Externt fungerar du som en viktig länk mellan Saab och vår leverantörsbas. Du säkerställer att leverantörerna förstår tekniska och allmänna krav samt har de förutsättningar som krävs för att möta dem.
Viktiga delar inom detta arbete är bland annat
• Systematisk problemlösning och grundorsaksutredningar för att identifiera och åtgärda rotorsaker till avvikelser.
• Proaktivt arbete med leverantörerna för att förbättra kvalitet och leveransprestanda, samt förhindra avvikelser.
• Utvärderar leverantörernas processer med fokus på planering, produktion och riskhantering för att säkerställa att kapacitet och förmåga att möta våra krav och förväntningar.
• Stöd till leverantörer i att identifiera risker och förbättringspotential för att möjliggöra riskeliminering och kontinuerliga förbättringar. Publiceringsdatum2026-03-13Profil
För att lyckas i denna roll är det viktigt att du är en lagspelare med stark samarbets- och kommunikationsförmåga.
Din passion för teknik, kvalitet och produktionsprocesser driver dig att ständigt söka förbättringar. Du har förmågan att bygga och utveckla långsiktiga relationer med leverantörer, skapa engagemang och transparens, samt vara uppmuntrande, utmanande och uthållig i ditt stöd till deras processutveckling. Du är analytisk och kan identifiera underliggande problem genom att analysera avvikelser och statistik.
Du trivs i en internationell kontext och är bekväm i både produktionsmiljöer och ledningssammanhang. Resande till leverantörer i olika länder är en naturlig del av arbetet och möjlighet att resa är en förutsättning.
Krav för tjänsten
• Intresse och erfarenhet från produktion, design, kvalitet eller inköp
• Tidigare erfarenheter av kvalitets- eller förbättringsarbete
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
• Körkort
Meriter för tjänsten
• Ingenjörsexamen eller annan teknisk utbildning
• Erfarenhet av leverantörsutveckling
• Erfarenhet av inköp / upphandling
• Erfarenhet av kvalitetsverktyg
• Erfarenhet av grundorsaksanalyser
• Erfarenhet av EN9100, ISO 9001, AQAP Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
E-post: ndp.ab.consulting@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens for dette jobb er "Supplier Performance Manager". Omfattning
