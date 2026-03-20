Supervisor inom Facility Managment
Framtiden i Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Gävle Visa alla maskiningenjörsjobb i Gävle
2026-03-20
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Framtiden i Sverige AB i Gävle
, Sandviken
, Östhammar
, Falun
, Bollnäs
eller i hela Sverige
Supervisor inom Facility Managment
Vill du jobba i en högteknologisk och samhällsviktig miljö där din insats verkligen gör skillnad? Trivs du med ansvar, variation och att vara nära verksamheten? Då kan rollen som FM-Supervisor inom kärnkraft vara ett perfekt nästa steg för dig!
Vem söker vi?
För att trivas i rollen tror vi att du är självgående, driven och uppskattar ett arbete där du kombinerar service, struktur och daglig operativ närvaro. Du ser vad som behöver göras, tar initiativ och löser problem på ett pragmatiskt sätt. Med din kommunikativa förmåga skapar du goda relationer och bygger förtroende med både leverantörer och internkund, något som gör att du snabbt blir en viktig del av FM leveransen.
Skallkrav:
Minst 5 års relevant erfarenhet inom Facility Managment (Soft tjänster)
Svenska och engelska
Möjlighet att genomgå säkerhetsprövning enligt gällande bestämmelser (vilket kan inkludera godkänd drogtest och krav på visst medborgarskap)
Meriterande:
Körkort B
Om rollen FM-Supervisor
Som FM- Supervisor blir du en nyckelperson i förvaltningsorganisationen. Du säkerställer att våra leverantörer levererar rätt kvalitet varje dag och är nära verksamheten för att fånga upp behov och följa upp att allt fungerar som det ska.
Du kommer bland annat att:
följa upp daglig verksamhet via veckovisa avstämningar
göra stickprov, dokumentera avvikelser och hantera felanmälningar
genomföra platsbesök med fokus på arbetsmiljö och myndighetskrav
vara operativ kontaktperson mot verksamheten
hantera ärenden och arbetsordrar i affärssystem
följa upp kostnader och säkerställa korrekt hantering av beställningar
Observera: Rollen kräver att du är på plats i Forsmark varje arbetsdag.
Om AFRY
AFRY är ett internationellt ingenjörs- och designföretag med över 19 000 medarbetare världen över. Vi är experter inom områdena energi, industri och infrastruktur - och vi arbetar aktivt för en mer hållbar framtid. AFRY rankas som en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare för ingenjörer. Hos oss får du trygghet, frihet och en arbetsmiljö som präglas av kompetens, öppenhet och innovation.
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden AB är specialister på rekrytering och bemanning inom teknik. Vårt mål är att matcha rätt person med rätt arbetsgivare och vi finns på sju orter i Sverige. För denna tjänst kommer du initialt vara anställd av Framtiden och arbeta som konsult hos AFRY, med möjlighet till övertag i anställning.
Rekryteringsprocessen
1. CV-granskning utifrån kravprofil
2. Telefonavstämning
3. Kompetensbaserad intervju med Framtiden
4. Slutintervju med AFRY och referenstagning
5. Säkerhetsprövning och registerkontroll
Plats: Forsmark
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52264_JOB".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
803 20 GÄVLE Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Denitsa Zheleva denitsa.zheleva@framtiden.com
9809707