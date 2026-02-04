Subway Sandwich Artists / Restaurangbiträde Malmö
2026-02-04
Vill du ha ditt första jobb? Är du ung, energisk och sugen på att komma igång i arbetslivet? Då kan du vara den vi söker!
Vi söker dig som är glad, flexibel och tycker om att jobba med människor. Hos oss är det viktigt att både kunder och kollegor trivs - därför söker vi personer som sprider positiv energi och tar ansvar.
Det här kan vara ditt första jobb - tidigare erfarenhet är inte ett krav, men det är självklart meriterande om du har arbetat med service eller liknande tidigare. Det viktigaste för oss är din inställning, vilja att lära och att du är en lagspelare.
Vi erbjuder både heltid- och deltidsanställningar, perfekt både för dig som vill satsa på en karriär hos oss och för dig som söker extrajobb.
Vad vi söker:
Du är noggrann och gillar att ha ett högt tempo.
Du kan ta eget ansvar.
Du förstår och pratar svenska bra.
Du gillar att arbeta i team och bidra till en god stämning.Publiceringsdatum2026-02-04Dina arbetsuppgifter
Försäljning och tillredning av våra produkter.
Säkerställa att restaurangen är ren och välkomnande.
Ge varje kund ett trevligt bemötande - vi vill att de ska vilja komma tillbaka!
Vi är en del av världens största snabbmatskedja - men för oss handlar det inte bara om att göra Subs, utan om att skapa en upplevelse för varje kund. Här får du chansen att utvecklas - hur långt du går avgör du själv.
Vår restaurang har öppet dag, kväll och helg, så vi ser gärna att du kan arbeta varierande tider.
Självklart har vi kollektivavtal med avtalsenliga villkor.
Låter det intressant?
Vi anställer löpande - vänta inte med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
E-post: jobb@glady.se
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559264-8884), https://www.subway.com/sv-SE
Bronsåldersgatan 16 (visa karta
)
213 76 MALMÖ Jobbnummer
