Subway Frölunda
Sub DM AB / Restaurangbiträdesjobb / Göteborg Visa alla restaurangbiträdesjobb i Göteborg
2025-10-14
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sub DM AB i Göteborg
, Falkenberg
eller i hela Sverige
Vi söker en erfaren medarbetare till SUBWAY® Partille & Frölunda**
SUBWAY® är världens största snabbmatskedja med över 45 000 restauranger i mer än 100 länder. Sedan 1965 har vi erbjudit ett fräschare alternativ inom snabbmat - med dagsfärskt bröd, fräscha grönsaker och ett personligt bemötande.
Nu söker vi en engagerad och driven medarbetare som vill vara med och utveckla våra restauranger i **Partille och Frölunda**.Publiceringsdatum2025-10-14Om tjänsten
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av att arbeta inom SUBWAY® och som är redo att ta ett större ansvar.
Tjänsten är på **heltid**, och **lön erbjuds enligt överenskommelse**.
Vi söker dig som:
• Har **tidigare erfarenhet inom SUBWAY®** och god förståelse för koncept, rutiner och kvalitetsstandarder
• Talar **flytande engelska** (svenska är meriterande)
• Är **självgående, strukturerad och tar initiativ**
• Trivs med att arbeta i ett högt tempo och brinner för **service i världsklass**
• Har ett **positivt ledarskap** och är en förebild för teamet
• Vill ta ansvar för **den dagliga driften** av restaurangerna
### **Dina arbetsuppgifter:**
• Driva och stödja den dagliga verksamheten på **SUBWAY® Partille och Frölunda**
• Säkerställa kvalitet inom mat, hygien, service och interna rutiner
• Kassahantering, kundservice och uppföljning
• Delta i intern marknadsföring och utveckling av arbetsrutiner
• Samarbeta med restaurangägaren och bidra i administrativa uppgifter
### **Vi erbjuder dig:**
• En **positiv och utvecklande arbetsmiljö**
• Möjlighet att växa och ta större ansvar
• **Heltidstjänst** med lön enligt överenskommelse
• Arbete inom ett **välkänt internationellt varumärke**
**Arbetsplats:** SUBWAY® Partille & SUBWAY® Frölunda
Vill du vara med och göra skillnad i världens största snabbmatskedja?
Välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: sharoo_k@hotmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Subway Frölunda". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sub DM AB
(org.nr 559469-6899)
Frölunda Torg (visa karta
)
421 42 VÄSTRA FRÖLUNDA Arbetsplats
Subway Frölunda Jobbnummer
9555326