Styrkeledare
Räddningstjänsten Sydost / Brandmansjobb / Oskarshamn Visa alla brandmansjobb i Oskarshamn
2026-03-26
, Mönsterås
, Högsby
, Hultsfred
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Räddningstjänsten Sydost i Oskarshamn
, Nybro
, Kalmar
, Mörbylånga
, Emmaboda
eller i hela Sverige
Räddningstjänsten Sydost är från och med 2023-01-01 ett kommunalförbund som ansvarar för räddningstjänsten för cirka 180 000 invånare i Borgholms, Emmaboda, Högsby, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamns och Torsås kommuner.
Här arbetar 560 medarbetare varav 370 är RIB-anställda. Vår verksamhet utgår från 22 RIB- stationer och fyra heltidsstationer. Vårt uppdrag är i huvudsak att bereda ett likvärdigt och tillfredsställande skydd mot olyckor avseende människors liv och hälsa, samt egendom och miljö. Vårt arbete styrs från den politiska direktionen, som beslutar om budget, mål och principiella myndighetsärenden. Vår värdegrund tar avstamp i våra invånare, oss som arbetsgivare, samt våra medarbetare.
Nu söker vi en styrkeledare på vår heltidsstation i Oskarshamn, är det dig vi söker?

Publiceringsdatum 2026-03-26

Arbetsuppgifter
Tjänsten organiseras under den Operativa avdelningen som är en avdelning som ansvarar för förberedelser inför och även utför insatser ur det skadeplatsnära perspektivet. Din närmsta chef kommer vara stationschefen i Oskarshamn. Som styrkeledare heltid är du närmsta arbetsledare för brandmännen i ditt skift. Du har delegerat personalansvar för dina medarbetare. Operativt kommer du bland annat verka i rollerna räddningsledare och sektorchef.Kvalifikationer
• LK 1 Styrkeledare eller motsvarande nivå i äldre utbildningssystem hos MCF
• Du är engagerad och ansvarstagande
• God samarbetsförmåga
• Erfarenhet av ledarskap
• Erfarenhet av att leda
• Erfarenhet från operativt arbete
• God administrativ förmåga
• Förståelse för driftfrågor
• Uppfylla gällande fysiska krav för tjänsten
• Körkort BC
• Simkunnig
Meriterande:
• LK 2 Insatsledare eller äldre motsvarande nivå i äldre utbildningssystem hos MCF
ÖVRIGT
Tillträde enligt överenskommelse. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C314786". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Räddningstjänsten Sydost
(org.nr 222000-3301) Arbetsplats
Räddningstjänsten Sydost Kontakt
Stationschef Oskarshamn
Jerker Hultgren 010-3573316 Jobbnummer
9819855