Styr och reglertekniker - Malmö
Btp Sweden AB / VVS-jobb / Malmö
2026-02-12
Är du tekniker med erfarenhet av styr och reglerteknik? Till vår kund i Malmö söker vi nu dig med ett par års erfarenhet inom området och som är sugen på nya utmaningar!Publiceringsdatum2026-02-12Dina arbetsuppgifter
Som tekniker inom styr och reglerteknik kommer du ha ett varierat arbete där du installerar system för optimerad styrning av fastighetens kyla och ventilationssystem. Du arbetar även med service i form av utbyte av el/reglerkomponenter, felsökning, underhåll, reparationer, mätning och injustering.
Du jobbar med ett sammansvetsat gäng, där ni tillsammans utför arbetsuppgifterna som tar teamet i mål.
Vi har kollektivavtal med SEF och ger våra anställda schyssta arbetsvillkor och möjligheter att utvecklas. Arbetet är på heltid, dagtid. Tillträde enligt ÖK.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är tekniker och har minst 2 års erfarenhet inom området styr/regler, oavsett bransch och är sugen på att ta nästa steg till ett företag som lägger stor kraft på att vidareutveckla dig! Utöver din tidigare yrkesbakgrund ser vi att du är en social person, med en positiv inställning till ditt yrke och som inte är rädd för att hugga i där det behövs. Du trivs både med att jobba på egen hand och tillsammans med andra.
För att arbetet ska fungera väl ser vi också att du är flexibel, självgående och målmedveten.
• B Körkort
Anser du att du är som klippt och skuren för jobbet?
Skicka ditt CV och personligt brev till oss där du talar om varför just du passar för den här tjänsten till: jobb@btp.se
Vi arbetar med löpande urval så skicka din ansökan så fort som möjligt. Ange referens Tekniker Styr/Regler i ditt mail.Om företaget
Boost är ett rekrytering & bemanningsföretag inom installationsbranschen. Med 15 års erfarenhet från branschen har vi de bästa möjligheterna för dig som arbetssökande att hitta nästa utmaning inom installationsbranschen. Vi på Boost Technical Power tror på mångfald och jobbar alltid med fördomsfri rekrytering, schyssta anställningsvillkor och är självklart kollektivanslutna. Vår verksamhet finns där du finns oavsett geografi.
Sista dag att ansöka är 2026-03-14
