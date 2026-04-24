Study Operations Moderators
JKS Sverige AB
2026-04-24
JKS Sverige är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag, som erbjuder bemannings- och rekryteringslösningar inom både arbetar- och tjänstemannasektorn. JKS finns etablerade i Sverige, Danmark och Norge med över 40 kontor i Skandinavien och med över 3500 medarbetare i uppdrag dagligen.Vi prioriterar en nära kontakt med kunder, konsulter och kandidater, då vi tror att det ger alla parter de bästa förutsättningarna för ett gynnsamt samarbete.
Om rollen
Vi söker Study Operations Moderators som ska arbeta med att samla in samtalsdata på plats. Rollen är helt på plats i en inspelningsstudio - det går inte att arbeta på distans eller hybrid. Detta är en tidsbegränsad heltidsanställning kopplad till ett projekt, med ett ungefärligt slutdatum i juni (kan ändras beroende på behov). Detta är en praktisk roll för dig som är tekniskt lagd och kan arbeta självständigt. Du kommer att jobba med ljudutrustning, följa tydliga instruktioner och lösa problem direkt när de uppstår. Du ansvarar för kvaliteten på det material du samlar in och hjälper även till med kontakt med deltagare.
Arbetsuppgifter
Moderering & arbete på plats
Leda samtal mellan två deltagare enligt instruktioner
Sätta upp och använda inspelningsutrustning (mikrofoner m.m.)
Hantera filer korrekt (namn, lagring och dokumentation)
Hålla arbetsplatsen ren och organiserad
Kvalitetssäkring
Kontrollera att ljudinspelningar håller bra kvalitet
Upptäcka och lösa problem (t.ex. dåligt ljud)
Dokumentera problem som uppstår
Säkerställa att inspelat material uppfyller kraven
Kontakt med deltagare
Hjälpa till att hitta och kontakta deltagare
Säkerställa att deltagare kan och uppfyller kraven
Ge feedback till rekryteringsteamet

Dokumentera förbättringar
Dokumentera förbättringar
Hjälpa till med andra uppgifter vid behov Kvalifikationer
Bekväm med teknik (datorer, utrustning)
Kan arbeta självständigt och lösa problem
Noggrann och strukturerad
Bra på att kommunicera
Pålitlig och ansvarstagande
Bekväm med att arbeta på plats
Flytande svenska i tal och skrift
God engelska
Meriterande
Erfarenhet av ljudinspelning
Erfarenhet av datainsamling eller liknande
Erfarenhet av rekrytering eller kundkontakt
Bakgrund inom vård (inte ett krav)
Arbetstid
Arbetstid och raster enligt lag
Övertid enligt avtal
Du ansvarar för att rapportera din arbetstid korrekt Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare JKS Sverige AB
(org.nr 559020-5430), https://www.jksgroup.se/
111 21 STOCKHOLM Arbetsplats
JKS Stockholm Kontakt
Staffing and Recruitment Consultant
Andreas Lindin and@jksgroup.se +460709683031 Jobbnummer
9874277