Studievägledare, vikariat
Linköpings universitet / Yrkesvägledarjobb / Linköping Visa alla yrkesvägledarjobb i Linköping
2026-02-13
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linköpings universitet i Linköping
, Finspång
, Motala
, Norrköping
, Kinda
eller i hela Sverige
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Vi söker nu en studievägledare för ett vikariat på 75% till Filosofiska fakultetens kansli.
Om jobbet
Anställningen som studievägledare innebär i huvudsak att ge stöd och vägledning till såväl nationella som internationella studenter inom de program och fristående kurser som ges inom ramen för Filosofiska fakultetens utbildningsutbud. Placeringsort för denna tjänst kommer att vara vid Campus Valla, Linköping.
I arbetet ingår att ge stöd och vägledning till enskilda och grupper av studenter vid LiU i utbildningsrelaterade frågor samt frågor som rör det kommande arbetslivet. Det sker bland annat genom individuella vägledningssamtal, vägledning via mejl, information om studierna och studiernas upplägg, uppföljning av studieresultat samt stöd i frågor som rör studentens inträde på arbetsmarknaden. Det dagliga arbetet innebär också ett nära samarbete med programansvariga, ämnesrepresentanter och övrig administrativ personal. Arbetet präglas av en årscykel som kräver god planering och där det finns perioder med hög arbetsbelastning.
Vidare ingår att ge studieinformation på både svenska och engelska till presumtiva studenter, att medverka vid studentmottagning och vid introduktion av nya studenter. I anställningen ingår även att samverka med andra enheter både inom och utanför LiU och vid behov hänvisa till andra aktörer som kan vara ett stöd för studenten samt vägledning gällande utbytesstudier. Som studievägledare inom den filosofiska fakulteten förväntas man också vid behov kunna gå in och arbeta med andra administrativa uppgifter än de som man normalt arbetar med.
Om dig
Som person tar du ansvar för ditt arbete, är självgående och driver det framåt. Arbetssättet för studievägledaren är förebyggande, stödjande, samordnande, utredande och alltid med respekt för individens behov, varför vi ser att du är engagerad och tycker om att arbeta med unga vuxna, har lätt för att lära och söka och ta in ny information. Arbetet innebär ett nära samarbete med programansvariga, studierektorer och övrig administrativ personal vilket gör att du bör ha god samarbetsförmåga. Arbetet präglas av en tydlig årscykel där det finns perioder med hög arbetsbelastning vilket gör att det är viktigt att ha kapacitet att klara av arbete under tidspress. Personliga egenskaper kommer att värderas högt vid denna anställning.
Vi vill att du har:
• Studie- och yrkesvägledarexamen eller annan beteendevetenskaplig akademisk examen.
• Dokumenterat goda kunskaper i samtals- och vägledningsmetodik eller annan motsvarande arbetslivserfarenhet. Förmåga att uttrycka dig korrekt på svenska och engelska både i tal och skrift.
• Dokumenterad god datorvana och systemförståelse.
Det är meriterande om du har:
• Tidigare erfarenhet av studievägledande arbete.
• Tidigare erfarenhet av karriärvägledande arbete.
• God vana vid att tala inför större grupper.
Din arbetsplats
Som studievägledare tillhör du organisatoriskt Filosofiska fakultetens kansli. Institutionerna bedriver utbildning på grundnivå, avancerad nivå, forskarutbildning samt forskning. Tillsammans ingår ni i ett nätverk av studievägledare vid LiU och ges därigenom möjlighet till att bidra till gruppens och professionens utveckling vid universitetet.
Om anställningen
Visstidsanställning, 75% av heltid, vikariat till och med 2026-06-30 med eventuell möjlighet till förlängning.
Tillträde snarast.
Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.
Vi erbjuder möjlighet till distansarbete viss del av din arbetstid när verksamhetens behov och arbetsuppgifterna medger detta.
Läs mer om förmåner för anställda här.Publiceringsdatum2026-02-13Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 1 mars 2026. Du söker denna anställning genom vår hemsida https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb/28571.
Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096), https://www.liu.se/ Kontakt
HR-partner
Susann Årnfelt susann.arnfelt@liu.se 013 -28 22 90 Jobbnummer
9742259