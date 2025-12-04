Studievägledare, vikariat
2025-12-04
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Allmänna studievägledningen vid Lunds universitet vägleder presumtiva och befintliga studenter som exempelvis är osäkra på sitt val av studier, har frågor om ansökan och antagningsregler, vilka arbetsområden olika utbildningar leder till samt hur man kan nå fram till en generell examen via fristående kurser.
Gruppen består av tre personer som ingår i avdelningen Studentkommunikation och marknadsföring på Sektionen Kommunikation i den centrala förvaltningen.
Allmänna studievägledningen har även en viktig roll i det strategiska arbetet för att utveckla studievägledning och information om utbildningar på Lunds universitet.
Vi söker nu dig som vill vara med och utveckla Allmänna studievägledningen för att möta framtidens behov av vägledning på Lunds universitet tillsammans med dina kollegor.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Som studievägledare ska du ge god service och ett kvalificerat stöd till befintliga och presumtiva studenter genom professionella vägledningssamtal rörande studier, karriär och arbetsmarknad.
I uppgifterna ingår också att arbeta rekryteringsfrämjande till exempel genom att medverka vid utbildningsmässor, öppet hus, informationstillfällen samt vid riktade insatser mot presumtiva studentgrupper.
Allmänna studievägledningen arbetar även med fortbildning, olika samverkansprojekt och nätverk för att främja studievägledningen vid Lunds universitet.
I ditt arbete har du studenten i fokus. Du är en kommunikativ person med intresse för utbildning-, karriär- och arbetsmarknadsfrågor som tar stort eget ansvar i din yrkesroll och tillsammans med kollegor och ledning hittar möjligheter i utvecklingsarbete, hantering av utmaningar och problem.

Kvalifikationer
- studie- och yrkesvägledarexamen.
- väl vitsordad erfarenhet av arbete med studievägledning.
- god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska då arbetsuppgifterna innefattar arbetsinsatser som sker på båda språken.
Meriterande för anställningen är
- tidigare dokumenterad erfarenhet av studievägledning från universitet/högskola.
- erfarenhet av att arbeta professionellt med samtal via digitala plattformar.
- erfarenhet av att arbeta i en internationell miljö.
- god kunskap om arbetsmarknadsfrågor.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som är initiativtagande och har lätt för att skapa nya relationer och samarbeta med andra, både studenter och kollegor. Vi lägger även särskild vikt vid förmåga till gott medarbetarskap.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.
Sektionen Kommunikation, en av Universitetsförvaltningens tio sektioner, arbetar för att öka universitetets synlighet, attraktivitet och kommunikativa förmåga. Sektionen består av avdelningarna Forsknings- och externkommunikation, Internkommunikation och ledningsstöd, Studentkommunikation och marknadsföring samt Varumärke och digitala plattformar. Sektionen har cirka 60 medarbetare.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
