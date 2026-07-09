Studievägledare
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2026-07-09
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Fysikum är en av de största institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten med cirka 230 anställda, varav omkring 70 doktorander. Institutionen för astronomi har cirka 80 anställda, varav 30 doktorander, och är Sveriges största inom sitt område.
Båda institutionerna är en del av AlbaNova universitetscentrum – ett starkt forsknings- och utbildningskluster. Samarbetet är nära, särskilt inom utbildning, med kursutbud från orienteringskurser till forskarutbildningsnivå. Totalt har institutionerna över 700 studenter varje år.
Vi söker nu en studievägledare på heltid med huvudsakligt ansvar för utbildning på grundnivå. Du kommer att ha en central roll i att utveckla och kvalitetssäkra studieadministrationen samt bidra till en professionell, tillgänglig och studentfokuserad utbildningsmiljö.
Mer information om oss finns på: Fysikum och Institutionen för Astronomi.Publiceringsdatum2026-07-09Dina arbetsuppgifter
Som studievägledare har du en central roll i utbildningsorganisationen, med särskilt fokus på utbildning på grundnivå på Fysikum och Institutionen för Astronomi. Du arbetar nära studierektorer, studievägledare och universitetets centrala studentavdelning. Du ansvarar för ett brett spektrum av studieadministrativa och studentnära uppgifter, bland annat:
Studievägledning och administration av studenter främst på grundnivå.
Vägledning inom lärarutbildning i fysik samt KPU.
Handläggning av riktat pedagogiskt stöd och tillgodoräknanden
Planering, deltagande och samordning av information vid antagning, upprop och introduktioner.
Planering och medverkan vid öppet hus, arbetsmarknadsdagar, examensfirande, rekryteringsinsatser och informationsmöten.
Uppdatering och utveckling av utbildningswebb.
Schemaläggning och lokalbokning.
Organisatoriskt kommer du att tillhöra den administrativa avdelningen på Fysikum.KvalifikationerKvalifikationer
Högskoleutbildning.
Erfarenhet av studieadministration eller liknande arbete inom universitet/högskola.
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska.
Goda kunskaper i Officepaketet.
Erfarenhet av administrativa system såsom LADOK, Canvas, NyA och TimeEdit.
God samarbetsförmåga och stark servicekänsla.
Meriterande
Ämneskunskap inom fysik och/eller astronomi.
Erfarenhet som studievägledare eller utbildningskoordinator (gärna med inriktning mot naturvetenskap).
Erfarenhet av kommunikation via webb och sociala medier.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är självständig, noggrann, strukturerad och lösningsorienterad. Du trivs i en roll som kräver hög flexibilitet, god prioriteringsförmåga och förmåga att hantera periodvis hög arbetsbelastning. Du är kommunikativ och känner dig trygg i att tala inför grupper. Samarbete är viktigt för dig, och du bidrar aktivt till ett gott arbetsklimat.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
Om anställningen
Anställningen är ett vikariat på ett år och avser heltid. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Ytterligare information lämnas av studierektor vid Fysikum, Fredrik Hellberg, tfn 08-5537 81 33, hellberg@fysik.su.se
, eller administrativ chef Joakim Hedin, joakim.hedin@fysik.su.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Universitet
(org.nr 202100-3062), https://www.su.se/
Fysikum (visa karta
)
106 91 STOCKHOLM Arbetsplats
Fysikum Kontakt
Saco-S Saco-S saco@saco.su.se 08162000 Jobbnummer
9998037