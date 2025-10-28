Studievägledare
2025-10-28
Som studievägledare kommer du att arbeta med vägledning av studenter via bokade besök, drop-in, telefon, e-post samt informationstillfällen.
Du kommer även arbeta med studieadministrativa arbetsuppgifter efter givna ramar utifrån regelverk som exempelvis; uppföljning av studenterna, behörighetsgranskning, antagning till kurs, upprättande av individuella studieplaner, handläggning av studieuppehåll/avbrott. Arbetet innebär ett nära samarbete med programansvariga, studierektorer samt övrig administrativ personal på utbildningskansliet; studievägledare, programhandläggare, internationella koordinatorer samt utbildningsadministratörer.KvalifikationerKvalifikationer
- Studie- och yrkesvägledarutbildning, 180 hp
- Minst 5 års arbetslivserfarenhet som studie- och yrkesvägledare
- God datorvana och systemförståelse
- Hög administrativ förmåga
- Eftersom tjänsten innefattar myndighetsutövning och administration inom flera delar av verksamheten, ställs höga krav på din förmåga att uttrycka dig korrekt och tydligt på både svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
Meriterande
- Arbetat som studie- och yrkesvägledare på universitet/högskola
- Arbetslivserfarenhet inom statlig myndighet
- Erfarenhet av arbete i Ladok.
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
