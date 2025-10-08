Studierektor AT/BT-utbildning inom allmänmedicin
Primärvårdens utbildningsenhet söker nu en studierektor för AT-läkare och för BT-läkare i område Skaraborg med placering i Skövde!Publiceringsdatum2025-10-08Om företaget
Primärvårdens Utbildningsenhet i Västra Götaland är producentneutral och verkar för god kvalitét inom verksamhetsintegrerad utbildning (APL/LIA/VFU), utbildning för läkare (AT, BT och ST) och för psykologer (PTP) i primärvården, vilket bland annat bidrar till långsiktig kompetensförsörjning i Västra Götalandsregionen.
Organisatoriskt hör vi till regionområde FoUUI primär och nära vård inom förvaltningen Regionhälsan.
I område Skaraborg finns två AT-studierektorer och en BT-studierektor som arbetar gentemot områdets vårdcentraler och Skaraborgs sjukhus, Skövde och Lidköping.
Om arbetet
Uppdraget som studierektor innebär att du har ett övergripande ansvar för AT-läkarnas utbildning inom primärvården, där du ansvarar för att våra AT-läkare har ett väl fungerande utbildningsklimat. Som studierektor för AT-läkare får du ett roligt, omväxlande och stimulerande arbete med stora möjligheter till egna initiativ. Du medverkar vid tillsättning av AT-läkare, samordnar och medverkar i introduktions- och utbildningsaktiviteter samt besöker AT-läkarna i deras utbildningsmiljö. Uppdraget innefattar även det övergripande ansvaret för legitimerade läkare som ska göra ett tjänstgöringsavsnitt inom BT på vårdcentral och har sin grundanställning på Skaraborgs sjukhus, Skas. Uppdraget innebär många kontakter med verksamhetschefer och handledare i såväl privat som offentlig driftsform. Samverkan sker med Skaraborgs sjukhus Skövde och Lidköping.
Om dig
Vi söker dig som är handledarutbildad specialist i allmänmedicin med praktisk erfarenhet av att handleda. Du arbetar idag som distriktsläkare på offentlig eller privat vårdcentral och har intresse för utbildningsfrågor. Vidare har du en god organisatorisk förmåga, social kompetens och god förmåga att samarbeta, samt trivs att arbeta såväl självständigt som i team. Hos oss sker introduktion och viss utbildning i samarbete mellan AT-studierektorerna på enheten. När det gäller BT arbetar du tillsammans med BT-studierektor på Skas, med ST-studierektorerna i allmänmedicin samt med primärvårdens BT-studierektorer. Det finns även ett regionalt studierektorsnätverk för AT och BT, både inom primärvården och inom regionen. Du arbetar tillsammans med och får administrativt stöd av enhetens utbildningskoordinator.Anställningsvillkor
Uppdraget som AT-och BT-studierektor kombineras med din ordinarie anställning som distriktsläkare på offentlig eller privat vårdcentral inom Vårdval Vårdcentral i Västra Götalandsregionen. Tjänsten är tidsbegränsad till 2027-12-31 med möjlighet till förlängning.
Intervjuer kommer att genomföras på Regionens hus i Skövde den 24/10.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Regionhälsan
Förvaltningen Regionhälsan omfattar regiongemensamma vårdverksamheter och hälsofrämjande nära vård. Nära 1900 medarbetare jobbar för att invånarna ska må bra. När du blir en del av oss är du med och utvecklar verksamheten.
Regionhälsan har en värdegrund som tagits fram tillsammans med förvaltningens chefer och medarbetare. Värdegrunden utgår ifrån tre värdeord; Tillit, engagemang och kvalitet. Vi arbetar aktivt för att värdegrunden ska vara känd och fungera som en viktig grundpelare i Regionhälsan.
Vi ser mångfald som positivt och tycker att våra olikheter är en tillgång.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
