Studielön specialistsjuksköterskeprogrammet - vård av äldre
Region Uppsala / Sjuksköterskejobb / Uppsala Visa alla sjuksköterskejobb i Uppsala
2025-12-30
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
eller i hela Sverige
Verksamhetsområde geriatrik, rehabiliterings- och smärtcentrum
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Välkommen med din ansökan och bli en del av oss.
Akademiska sjukhuset erbjuder möjlighet till studielön för sjuksköterskor som antas till specialistsjuksköterskeprogrammet inom vård av äldre. Efter genomförd och godkänd specialistutbildning kommer du att erbjudas en anställning som specialistsjuksköterska och vi ser fram emot att du kommer vara en viktig resurs i våra verksamheters utveckling!Publiceringsdatum2025-12-30Anställningsvillkor
Din studielön motsvarar 100% av grundlönen (dock max 32 000 kr/månad) och den riktar sig i första hand till sjuksköterskor som är tillsvidareanställda, eller som i samband med rekryteringen ingår en tillsvidareanställning vid Akademiska sjukhuset, Region Uppsala och påbörjar sin utbildning höstterminen 2026 vid Uppsala universitet. Studielön kan även komma att erbjudas för studier som bedrivs vid andra lärosäten. Studielönen är semesterlönegrundande och utbetalas inte under ferier och eventuella studieuppehåll. Sjukhuset prioriterar de sökande som inte tidigare har erhållit studielön under specialistutbildning inom Region Uppsala. När du har kommit en bit in i dina studier, men i god tid innan din examen, kommer vi ha en gemensam dialog kring var du ska ha din framtida arbetsplats. Din placering kommer i möjligaste mån ske i enlighet med dina önskemål, men kan också komma att avgöras utifrån verksamhetens behov.
För mer information
Avdelningschef geriatriska medicinavdelningen 30A Lena Mattsson 018-611 39 66
Avdelningschef ortopedgeriatrik avdelning 30B Anngela Ingvarsson 018-611 40 36
Avdelningschef neurogeriatrik och rehabiliteringsmedicinsk avdelning 85C Ann Wettervik 018-617 12 72
HR avdelningen nås också på e-post till hr.as.le@regionuppsala.se
Mer information om studielön, samt svar på vanliga frågor hittar du på vår hemsida https://www.akademiska.se/arbeta-hos-oss/studielon/
(https://www.akademiska.se/arbeta-hos-oss/studielon/)
Har du frågor gällande registrering i vårt rekryteringsverktyg kontakta rekryteringsteamet på e-post rekrytering@akademiska.se
(rekrytering@akademiska.se
/)' rel='nofollow'>http://mailto:rekrytering@akademiska.se
/)
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Glöm inte att även lämna in en ansökan om tjänstledighet för studier till din chef samt en ansökan till utbildningen vid Uppsala universitet. Sista anmälningsdag till utbildningen är den 15 april 2026. Sistan ansökningsdag på annonsen är 18 april 2026.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS1200/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
Akademiska sjukhuset (visa karta
)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9666247