Studiehandledare/modersmålslärare Dari
Apolloniosskolan AB / Grundskollärarjobb / Stockholm Visa alla grundskollärarjobb i Stockholm
2025-08-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Apolloniosskolan AB i Stockholm
Apolloniosskolan söker engagerad lärare
Apolloniosskolan är en F-9-skola inspirerad av Montessoripedagogiken. Vi sätter elevens individuella förutsättningar i centrum och förbereder våra elever för fortsatta studier genom långsiktigt lärande, delaktighet och en trygg miljö präglad av demokrati och allas lika värde.
Vi söker dig som:
Har gedigna ämneskunskaper och god kännedom om Lgr22.
Är engagerad, strukturerad och målinriktad.
Har erfarenhet av att arbeta digitalt i undervisningen och med dokumentation.
Ser värdet i ämnesövergripande arbete och studiehandledning.
Är flexibel, initiativrik och trivs med samarbete i arbetslag.
Skapar trygghet och goda relationer med elever och vårdnadshavare.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Sysselsättningsgrad: 20%
tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-23
E-post: info@apolloniosskolan.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Apolloniosskolan AB
(org.nr 559104-3798), http://www.apolloniosskolan.se
Stora Mans Väg 11 B (visa karta
)
125 59 ÄLVSJÖ Jobbnummer
9472718