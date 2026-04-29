Studie- och yrkesvägledare 50%
Vill du arbeta på ett av Stockholms mest populära gymnasium där den kollegiala trivseln är hög? JENSEN Gamla stan är en nyrenoverad skola med engagerade lärare och skolledare. Vi har en trygg studiemiljö där kunskap, bildning och ambition står i fokus. Vi söker nu en relationsskapande studie- och yrkesvägledare som vill bidra till att förbereda våra elever för verkligheten!
På JENSEN går vi vår egen väg. Vi tror på struktur, hälsa och att våga tänka stort. Som lärare hos oss blir du en del av ett sammansvetsat team med högt engagemang, på en arbetsplats som rekommenderas av 100% av våra medarbetare!
Vår höga nivå bekräftas gång på gång i Skolinspektionens granskningar. Vi kombinerar klassisk bildning med modern "träning för verkligheten" genom caseövningar och fokus på akademiskt skrivande. Vi tror på en stark hälsoprofil, professionalism och en tydlig dresscode som speglar våra ambitioner. Publiceringsdatum2026-04-29Kvalifikationer
Vi söker dig som har en examen från studie- och yrkesvägledarprogrammet, gärna med några års erfarenhet av yrket. Du är bra på att utmana och motivera elever samt stärka dem i att fatta välgrundande och medvetna val. Att skapa och bibehålla goda relationer med såväl elever och vårdnadshavare som kollegor och externa intressenter är en självklarhet för dig. Ditt sätt att kommunicera är tydligt och du lägger upp ditt arbete med struktur och driver självständigt dina processer framåt. Vidare har du ett lösningsfokuserat förhållningssätt och stort engagemang.
Anställningsform
Tjänsten är ett vikariat på 50% under höstterminen. Startskottet går den 3 augusti 2026. Så ansöker du
Registrera cv och besvara ett antal urvalsfrågor i vårt rekryteringssystem. Ansökningar inkomna på annat sätt beaktas inte. Notera att urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista dag för annonsering, varför vi uppmuntrar dig att skicka ansökan så snart som möjligt.
Inom gymnasieskolan måste du enligt lag (2000:873) visa upp ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget görs via http://www.polisen.se
med digitalt BankID. Om du inte har BankID, så kan du beställa hem blanketten, gör detta så snart som möjligt då manuell hantering av blanketten tar lång tid.
Första steget i vår rekryteringsprocess är att genomföra två arbetspsykologiska tester. Efter inskickad ansökan får du två mejl direkt efter varandra med testlänkar. Återkoppling får du direkt efter genomförda tester. Har du inte fått något mejl med länk till tester, vänligen kontrollera din skräppost då mejlet kan hamna där.
Vill du veta mer om tjänsten och hur det är att jobba hos oss, vänligen kontakta rektor Anna Lundman på anna.lundman@jenseneducation.se
eller https://jobb.jenseneducation.se/
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Jensen Education AB
(org.nr 556532-7201), https://www.jenseneducation.se
Stora Nygatan 30 (visa karta
)
111 27 STOCKHOLM Arbetsplats
Anna Lundman anna.lundman@jenseneducation.se
