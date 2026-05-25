Studie- och yrkesvägledare
2026-05-25
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Utbildningsförvaltningens verksamheter har utvecklats starkt under de senaste tio åren, med goda resultat för eleverna och en av Sveriges högsta lärarbehörigheter. Vi vill fånga alla barns och elevers lust att lära samt uppmuntra varje individ att vilja utvecklas.
Är du en strukturerad och relationsskapande person som trivs på en dynamisk arbetsplats där du får möta många människor? Då har vi rollen för dig! Smedbyskolan söker nu en studie- och yrkesvägledare för en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse, dock senast den 12 augusti 2026. Tjänsten sträcker sig över två geografiska områden, men du har din fasta placering och organisatoriska tillhörighet på Smedbyskolan.
Arbetsuppgifter
I rollen som studie- och yrkesvägledare ansvarar du för vägledningen av elever i årskurs F9. Ditt övergripande mål är att stärka elevernas valkompetens, främja en god elevhälsa och utmana fördomar inför framtida val. Arbetet är varierat och kombinerar individuell vägledning genom motiverande samtal om framtidsplaner och studieteknik med gruppvägledning och undervisning om arbetsmarknad, yrken och utbildningssystemet.
Du har en nyckelfunktion i gymnasievalsprocessen för årskurs 89, där du informerar om utbildningsvägar, behörighetskrav och hanterar den tillhörande administrationen. I uppdraget ingår även att planera, organisera och följa upp elevernas PRAO, vilket sker i nära samarbete med ansvarig lärare. Rollen förutsätter en hög grad av samverkan, vilket innebär löpande kommunikation med vårdnadshavare samt ett nära samarbete med skolans personal, andra gymnasieskolor och det lokala näringslivet. Slutligen bidrar du till skolans strategiska utveckling genom att delta aktivt i elevhälsoteamet (EHT) och revidera den lokala studie- och yrkesvägledningsplanen.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen har du en högskoleexamen från Studie- och yrkesvägledarprogrammet. Du har god digital kompetens och kommunicerar väl i såväl tal som skrift. Det är starkt meriterande om du har tidigare erfarenhet som SYV inom grundskolan eller besitter en god kunskap om grundskolans specifika uppdrag gällande studie- och yrkesvägledning.
Som person är du relationsskapande och har en naturlig förmåga att bygga förtroende hos elever, kollegor och vårdnadshavare. Du arbetar strukturerat och har drivkraften att självständigt föra processer framåt. Eftersom rollen innebär många kontaktytor har du en stark samarbetsförmåga, är kommunikativ och kan enkelt anpassa ditt budskap till olika målgrupper.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Dagtid. Deltagande på föräldramöten ingår i tjänsten.
Rekrytering av tjänsten sker löpande.
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning.
Du som vill söka jobb hos oss men har skyddade personuppgifter ska inte ansöka via Visma Recruit. Du tar kontakt med chefen som står angiven i annonsen så får du hjälp med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C327452".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalmar kommun
Kalmar kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Biträdande rektor
Charles Lundholm charles.lundholm@kalmar.se 010-3525926
