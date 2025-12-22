Studie- och yrkesvägledare
2025-12-22
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Vägledning & Kompetens Mölndal är den enhet som ansvarar för studie- och yrkesvägledning inom stadens samtliga skolformer: grundskola, gymnasieskola, särskola och vuxenutbildning. Enheten tillhör Utbildningsförvaltningen som även organiserar gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning och YH-utbildningar.
Hos oss blir du en del av en engagerad och utvecklingsinriktad verksamhet där samarbete, kollegialt lärande och fortbildning är en naturlig del av vardagen. Inom enheten arbetar totalt cirka 32 studie- och yrkesvägledare som regelbundet träffas för gemensam utveckling, APT och kompetensutveckling.Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
Som studie- och yrkesvägledare inom Vägledning & Kompetens Mölndal arbetar du med att stödja studerande i deras valprocess mot studier inom vuxenutbildning och högskola. Du bidrar till att stärka individens förmåga att fatta välgrundade beslut kring studier och framtida yrkesval.
Arbetet omfattar hela vägledningskedjan från första kontakt med den studerande till studieplanering, behörighetsgranskning och antagning. Du samarbetar nära administration och skolledning i antagningsprocessen. Vägledningen sker genom planerade samtal, digitala möten, telefontider samt drop-in-verksamhet.
Du kommer att arbeta inom vuxenutbildningen tillsammans med sex andra studie- och yrkesvägledare. Tjänsten innebär arbete på två arbetsplatser, Campus Mölndal och Vägledning & Kompetens Mölndal, beroende på dag och uppdrag.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad studie- och yrkesvägledare och som har ett engagerat, tydligt och professionellt förhållningssätt i mötet med studerande. Du har god kunskap i samtalsmetodik och förmåga att motivera, entusiasmera och utmana individer att vidga sina perspektiv kring studier och framtid.
Du har erfarenhet av arbete inom vuxenutbildning och god kännedom om regelverk kring antagning, behörighet och studiemedel. Det är meriterande om du har erfarenhet av elevregistreringssystemet Edlevo. Du är van att arbeta digitalt och har ett intresse för att utveckla nya digitala arbetssätt inom vägledningsrollen.
Som person är du flexibel, strukturerad och har god förmåga att planera och prioritera ditt arbete. Du är social, kommunikativ och relationsskapande, med hög empatisk förmåga och ett genuint engagemang för att vägleda andra. Du har en humanistisk värdegrund och ett holistiskt synsätt på individen.
Vi värdesätter samarbetsförmåga och viljan att vara delaktig i verksamhetens utveckling. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningsperioden.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
Enligt Skollagen(2010:800) skall den som erbjuds denna anställning visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Detta berör alla anställda som arbetar eller befinner sig i lokaler med elever under 18 år. Handläggningstiden för ett utdrag är cirka två veckor och du beställer det själv via polisens webbplats. Beställ gärna utdraget samtidigt som du skickar in din ansökan så att du har allting klart om du erbjuds tjänsten. Har du redan ett utdrag får det inte vara äldre än ett år. Utdraget "skola eller förskola" ska användas. Beställ ditt utdrag från belastningsregistret på polisens webbplats: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
