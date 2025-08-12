Studie- & Yrkesvägledare Vikariat
Vill du vara med och göra skillnad för ungdomars framtid? På Nicolaiskolan får du en nyckelroll i att vägleda och inspirera elever i deras studie- och yrkesval, samtidigt som du bidrar till att utveckla vår dynamiska och mångsidiga gymnasieskola. Här arbetar vi tillsammans för att skapa den bästa skolan för varje elev - och vi söker nu dig som vill vara en del av vårt engagerade team.
Är du redo att ta nästa steg och använda din kompetens där den gör verklig skillnad? Välkommen med din ansökan redan idag!
Om arbetsplatsen
Helsingborgs stads skolor är en resursstark och värdestyrd organisation. Här blir du som medarbetare en viktig del i vår gemensamma vision att skapa den bästa skolan för varje barn och elev.
Nicolaiskolan är en modern gymnasieskola där nytänkande möter stolta traditioner. Vi erbjuder ett starkt Ekonomiprogram, ett rikt Estetiskt program med alla inriktningar representerade samt ett väletablerat Frisör- och stylistprogram, riksutbildning Design- och sömnadstekniskutbildning. Vi erbjuder även två internationella program - Business Management och Social Science - samt Introduktionsprogram och anpassad gymnasieskola. Tillsammans skapar vi en dynamisk, inspirerande och mångfacetterad skolmiljö där varje elev ges möjlighet att utvecklas.Publiceringsdatum2025-08-12Dina arbetsuppgifter
Som studie- och yrkesvägledare på Nicolaiskolan får du en central roll i att stödja och vägleda våra elever i deras studie- och yrkesval. Ditt arbete sker både individuellt och i grupp, och omfattar bland annat:
•
Daglig studie- och yrkesvägledning.
•
Planering och genomförande av mässor, informationsmöten och andra aktiviteter.
•
Ansvar för mottagande av besökare och skuggande elever från årskurs 9.
•
Ansvar för studieplaner och poängplaner.
Du är en nyckelperson i elevernas karriärplanering och samarbetar tätt med skolans administratör, arbetslag och elevhälsoteam. Du arbetar nära skolledningen och är delaktig i att utveckla skolans verksamhet.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år. Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad och behörig studie- och yrkesvägledare.
För att trivas i rollen är du både självgående och samarbetsorienterad. Du uttrycker dig väl i tal och skrift, är bekväm med att tala inför grupp. Vi ser att du är initiativrik, serviceinriktad, flexibel och ansvarstagande, med en vilja att bidra till verksamhetens utveckling.
Du har god samarbetsförmåga, kan prioritera och planera ditt arbete effektivt och är trygg i att möta elever med olika behov och ambitioner.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: 100%
Tillträdesdatum: 2025-11-10
Varaktighet: 2026-12-31 (eventuellt förlängning)
Antal tjänster: 1
I Helsingborgs stad gillar vi olika. Vi strävar efter att våra medarbetare ska spegla våra invånare och värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
Om du blir erbjuden tjänst inom förskola och skola eller öppen fritidsverksamhet ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregister
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
