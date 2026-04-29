Studie och yrkesvägledare
Studie- och yrkesvägledare
Om Skärgårdsgymnasiet - En praktisk väg till framtiden Skärgårdsgymnasiet är en renodlad yrkesskola där vi förbereder våra elever för arbetslivet genom en nära koppling mellan teori och praktik. Vår vision är att varje elev ska lämna oss med både yrkesexamen och en stark tro på sin egen förmåga. Vi är en personlig skola med korta beslutsvägar, små klasser och ett genuint engagemang för våra elevers framtid.
Om tjänsten Vi söker nu en studie- och yrkesvägledare på ca 60% som vill vara en viktig länk mellan skolan, eleven och framtidens arbetsmarknad. Som SYV hos oss är du en del av elevhälsoteamet tillsammans med et starkt elevhälsoteam, men du har också en nyckelroll i skolans utåtriktade arbete och marknadsföring mot blivande elever.
Arbetsuppgifter I rollen som SYV på Skärgårdsgymnasiet ansvarar du för att guida eleverna genom deras utbildningsresa samt att driva vårt rekryteringsarbete. Dina huvudsakliga uppgifter inkluderar:
Individuell vägledning och gruppvägledning för elever på våra olika yrkesprogram.
Marknadsföring och rekrytering: Du planerar och genomför utåtriktade aktiviteter såsom skolbesök på grundskolor, deltagande på gymnasiemässor och våra populära "prova på-dagar" där blivande elever får testa våra program.
Information och stöd inför framtida yrkesval, vidare studier (t.ex. yrkeshögskola) och arbetsmarknadens krav.
Arbete med individuella studieplaner och uppföljning av elevernas studiegång.
Samverkan med branscher, företag och aktivt deltagande i skolans elevhälsoteam (EHT).Publiceringsdatum2026-04-29Kvalifikationer
Du har en studie- och yrkesvägledarexamen.
Du är utåtriktad och trivs med att tala inför grupper samt att representera skolan i olika publika sammanhang.
Du har god kännedom om gymnasieskolans regelverk och yrkesprogrammens uppbyggnad.
Du har förmågan att inspirera och motivera elever med olika bakgrund och mål.
Erfarenhet av marknadsföring inom utbildningssektorn eller arbete med mässor är starkt meriterande.
Anställningsvillkor
Omfattning: 60%.
Anställningsform: Tillsvidareanställning (vi tillämpar 6 månaders provanställning).
Tjänstetyp: Semestertjänst
Tillträde: VT26
Ansökan Vi ser fram emot din ansökan bestående av CV och personligt brev. Berätta gärna om din erfarenhet av utåtriktat arbete och hur du vill bidra till att fler hittar till Skärgårdsgymnasiet. Vänligen inkludera ditt löneanspråk i ansökan. Urval och intervjuer sker löpande.
Rekryteringsfirmor undanbedes vänligen men bestämt.
Skärgårdsgymnasiet - där vi tillsammans skapar tro på framtiden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-01
E-post: victoria.lagh@skargards.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Syv". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Au Claves AB
(org.nr 556728-4822)
Näsvägen 15 (visa karta
)
184 26 ÅKERSBERGA Arbetsplats
Skärgårdsgymnasiet Åkersberga (Au Claves AB) Kontakt
Biträdande rektor
Victoria Lagh victoria.lagh@skargards.se 0734606000 Jobbnummer
9883916