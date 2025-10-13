Studerar du till röntgensjuksköterska?
2025-10-13
Nu finns möjligheten för dig som studerar till röntgensjuksköterska, biomedicinsk analytiker eller arbetsterapeut att ansöka om att få din utbildning sponsrad. Vi erbjuder dig månadslön under sista terminen på utbildningen och dessutom får du en anställning på en av våra arbetsplatser.
Antagnings- och ansökningsprocess
För att ansöka om sponsrad grundutbildning ska du just nu studera termin fem till röntgensjuksköterska, biomedicinsk analytiker eller arbetsterapeut och ha klarat samtliga kurser fram till att du skickar in din ansökan. I samband med din ansökan skickar du även med resultatintyg på samtliga kurser som ingått hittills i utbildningen.
Aktuella verksamheter för sponsrad grundutbildning:
• Röntgensjuksköterska - Röntgenkliniken
• Biomedicinsk analytiker - Fysiologkliniken eller Laboratoriemedicin
• Arbetsterapeut - Habiliteringscentrum
För mer information gå gärna in här och läs vidare om sponsrad grundutbildning: https://regionvastmanland.se/intranat/min-anstallning/kompetensutveckling/sponsrad-utbildning2/ Publiceringsdatum2025-10-13
Vi söker dig som just nu studerar till röntgensjuksköterska, biomedicinsk analytiker eller arbetsterapeut och har klarat samtliga kurser fram till termin fem på utbildningen. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet inom hälso- och sjukvård. Har du genomfört verksamhetsförlagd utbildning (VFU) eller varit anställd i Region Västmanland är det också meriterande.
Du som söker är trygg och stabil som person. Vi ser att du är strukturerad, tar ansvar och har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter. Vidare ser du en framtid och utveckling som anställd i Region Västmanland.
Anställningsvillkor
Du erbjuds en tidsbegränsad anställning under sista terminen på utbildningen som sedan övergår till en tillsvidareanställning när du väl har fått din legitimation.
Sponsringen gäller för studier på heltid och du förbinder dig att slutföra studierna under avtalad tid.
Information och kontakt
För information om rekryteringsprocessen eller kontakt med rekryterande chefer, vänligen maila till rekrytering@regionvastmanland.se
så hjälper vi dig.
Välkommen med din ansökan senast 26 oktober 2025.
Intervjuer planeras att genomföras från och med vecka 45.
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: Att söka jobb i Region Västmanland
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: Klicka här
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Individuell lönesättning
