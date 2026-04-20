Studerande truckförare för eftermiddagar/kvällar!
2026-04-20
Är du student och letar efter ett extraarbete, vill jobba extra på en av Sveriges största terminaler under terminerna och sommar? Har du truckkort och god truckvana? Då har vi tjänsten för dig!
Nu söker vi duktiga studenter med intresse för lager och truck som vill ha ett spännande extrajobb. Arbetet kommer ske inom av Sveriges största terminaler och ligger i Arlöv.
Dina arbetsuppgifter kommer främst innebära arbete med motviktstruck och ledstaplare där du kommer hantera både inkommande och utgående gods. Av denna anledning är det därför viktigt att goda erfarenheter när det kommer till truckkörning. Vi ser gärna att du som söker gillar att ha många bollar i luften, kan hantera stress men även att du är noggrann i ditt arbete. Vi ser även att du är nyfiken och att du vågar ta initiativ men även att du har en god analytisk förmåga. Arbetet kommer ske självständigt men du kommer ingå i team med duktiga truckförare.
Arbetstiderna kommer vara förlagda på eftermiddagar mellan 15.00-20.15 måndag-fredag. Vi har ett krav på att du ska ligga tillgänglig minst 3 dagar i veckan. Vi arbetar med veckoplanering av schema men vi ser gärna att du är flexibel och kan komma in med kort varsel när det behövs. Vi ser även gärna att du har en högre tillgänglighet under sommarperioden!
Du kommer att arbeta som konsult för StudentConsulting uthyrd till vårt kundföretag under uppdragsperioden. Vi söker dig som kan starta omgående!
DETTA SÖKER VI
Vi ser gärna att du som söker uppfyller följande krav:
Studerande på minst 50% alternativt annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%.
Har truckkort A+B, samt erfarenhet. Du är initiativtagande och noggrann i ditt arbete. Vidare trivs du att arbeta i en fartfylld arbetsmiljö. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Flansbjersvägen 10-12 (visa karta
)
232 91 ARLÖV Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Rebecca Larsson malmo.lager.produktion@studentconsulting.com Jobbnummer
9865486