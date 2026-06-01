Entreprenadelektriker | Stockholm
Jobway AB / Installationselektrikerjobb / Stockholm Visa alla installationselektrikerjobb i Stockholm
2026-06-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobway AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Är du en driven elektriker som söker nya möjligheter? Vill du arbeta i varierande entreprenadprojekt med fokus på kvalitet? Då kan detta vara möjligheten för dig! Läs vidare och ansök redan idag.
I rollen som entreprenadelektriker hos Luma Elteknik arbetar du i om- och nybyggnadsprojekt inom elentreprenad. Du blir en viktig del av projektteamet och medverkar i både totalentreprenad, utförandeentreprenad och underentreprenad. Arbetsområdet kommer huvudsakligen att vara inom företagets entreprenadverksamhet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Elinstallationer i om- och nybyggnadsprojekt
Arbete enligt ritningar, elscheman och projektplaner
Samarbete med projektledning och andra yrkesgrupper
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
Några års erfarenhet som elektriker inom entreprenad
ECY-certifikat
B-körkort samt svenska i tal och skrift
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och engagerad i ditt arbete. Du trivs med att arbeta i team, bidrar till ett gott samarbetsklimat och har ett professionellt förhållningssätt på arbetsplatsen. Du är lösningsorienterad och värdesätter kvalitet i dina projekt.
Luma Elteknik erbjuder dig:
En trygg arbetsgivare med familjär kultur
Varierande entreprenadprojekt i olika entreprenadformer
Ett sammansvetsat team med stark gemenskap
Låter detta intressant? Då vill vi gärna höra mer om dig – ansök redan idag!
Luma Elteknik samarbetar med rekryteringsföretaget Jobway i denna process. Vi behandlar ansökningar löpande och din ansökan kommer att hanteras konfidentiellt. Har du frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Kimberly Herrera via e-post kimberly.herrera@jobway.se
.
Om Luma Elteknik
Luma Elteknik är ett auktoriserat teknikföretag som erbjuder alla typer av elentreprenader – totalentreprenad, utförandeentreprenad och underentreprenad – samt service och tekniska lösningar inom el och tele. Med hög kompetens, kvalitet och kundfokus skapar företaget hållbara lösningar över tid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518)
Telefonstigen 2 (visa karta
)
131 39 NACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Luma Elteknik AB Kontakt
Rekryteringskonsult
Kimberly Herrera kimberly.herrera@jobway.se +46720403268 Jobbnummer
9940625