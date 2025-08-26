Studerande office assistant till fastighetsbolag!
2025-08-26
Vår kund som är ett fastighetsbolag letar nu efter en Office assistants till deras kontorshotell. Vi söker dig som har en förmåga att hantera flera uppgifter samtidigt och att lösa problem effektivt, samtidigt som du har ett öga för detaljer!
OM TJÄNSTEN
Vi letar nu efter en Office managers som kommer hjälpa till med driften av de obemannade kontoren hos företaget. En spännande och varierande roll, där det krävs att man kan arbeta självgående. Du kommer utgå från Solna och ha tillgång till bil för att åka ut till kontoren och hjälpa till med allt från att hälsa nya gäster välkomna, ordna enklare events och hantera info-mejlen.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-08-26Dina arbetsuppgifter
• Administration i form av att hantera info-mejlen, ta emot och hantera felanmälningar mm.
• Hälsa nya hyresgäster välkomna, skyltning i lokaler, besiktning vid in och ut-flytt.
• Göra regelbundna besök på anläggningar, kontrollera servicenivå, följa upp med leverantörer och hålla kontakt med hyresgäster.
• Ordna events, enklare frukost ca 1 gång i månaden på utvalda anläggningar.
VI SÖKER DIG SOM
• Talar obehindrat på svenska & engelska
• Är studerande och har minst 1,5 år kvar av dina studier
• Har B-körkort
• Har en känsla för service och kan arbeta självgående
Det är meriterande om du har
• Du har tidigare erfarenhet från liknande roll eller som receptionist
• Har tidigare erfarenhet av service
• Du studerar med inriktning mot fastighet
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Tillitsfull
• Hjälpsam
• Social
• Ansvarstagande
• Respektfull
INFORMATION OM FÖRETAGET
