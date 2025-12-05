Studerande maskinoperatör sökes till Skånemejerier!
Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Malmö
2025-12-05
eller i hela Sverige
eller i hela Sverige
Är du studerande och vill ha ett långsiktigt extrajobb på sidan av dina studier? Vi söker studerande maskinoperatörer/produktionsmedarbetare till Skånemejerier, ett fartfyllt jobb med mycket ansvar!
Dina arbetsuppgifter kommer vara:
• Tillverka och förpacka mejeriprodukter, till rätt mängd och kvalitet
• Leverera våra produkter på utsatt tid
• Kontrollera utrustningen under drift
• Assistera och underlätta för din kollegor
• Städ och underhåll av maskiner
Det krävs att du kan jobba i skift och helger, då tillverkningen sker dygnet runt alla dagar i veckan. Som student ska du kunna jobba minst 3 dagar i veckan och vara flexibel med arbetstider.
Skånemejerier är Sveriges näst största mejeriföretag och verksamheten består i huvudsak av produktion och försäljning av mejeriprodukter (färskvaror och ost) samt fruktdrycker. De har fyra anläggningar i södra Sverige: på den största anläggning i Malmö tillverkas de flesta av deras färskvaror, på de två enheterna i Kristianstad producerar de ost och förädlar och packar den. I Hjo finns den ekologiska tillverkningen.
DETTA SÖKER VI
Arbetet som maskinoperatör är självständigt och ställer krav på att man kan hantera många saker samtidigt samt att man är kvalitets- och hygienmedveten. Vi tror att du är noggrann och tycker om att arbeta både i team och enskilt. Vi tror att du trivs med fysiskt och monotont arbete.
Du ska:
• Ha truckkort A+B (ett krav)
• Vara studerande på universitet, högskola eller Komvux och ha minst två år kvar av dina studier
• Kunna arbeta minst tre dagar i veckan
• Vara beredd att arbeta på varierande arbetstider: dag, kväll och natt
Observera att du behöver genomföra de personlighetstester som finns tillgängliga i din profil för att kunna gå vidare i processen.
Du kommer vara anställd av StudentConsulting och uthyrd till kund. Vi gör löpande urval och kommer tillsättas så fort vi hittar rätt kandidat. Låter detta som en tjänst för dig? Sök då redan idag, vi arbetar löpande med urval och intervjuer! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Boplatsgatan 9 (visa karta
)
213 76 MALMÖ Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Johanna Hall malmo.lager.produktion@studentconsulting.com Jobbnummer
9631947