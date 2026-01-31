Studerande labbassistent till läkemedelsjätten PolyPeptide
2026-01-31
Vill du få in en fot på en världsledande tillverkare av peptidläkemedel och är studerande? PolyPeptide-koncernen tillverkar över en tredjedel av alla peptidläkemedel i världen och är därför en spännande miljö att få arbeta i. Ta chansen att söka ett extrajobb som labbassistent och fördjupa dina kunskaper inom läkemedelsbranschen!
OM TJÄNSTEN
Academic Work söker nu en student som vill arbeta deltid som labbassistenter hos PolyPeptide vid sidan av studierna under terminerna samt under ledigheter. Sverigeproduktionen finns i Limhamn och nu är IPC-avdelningen i behov av dig som kan avlasta avdelningen administrativt. Tanken är avlasta där det behövs för att få verksamheten att fungera optimalt och vi letar efter dig som har öga för vad som behövs göras och inte är rädd för att hugga tag där det behövs.
Du erbjuds
• En chans att få inblick och förståelse för hur arbete på en IPC-avdelning fungerar
• Ett meriterande extrajobb
• Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-01-31Dina arbetsuppgifter
I rollen som labbassistent kommer du agera stöttande med olika uppgifter på labbet, bland annat kommer du blanda kemikalielösningar, stötta administrativt och arbeta med förberedande uppgifter till avdelningen.
VI SÖKER DIG SOM
• Studerar på YH-, högskole- eller civilingenjörsnivå inom kemi, bioteknik, medicin eller liknande och har minst 1.5 år kvar av studierna
• Talar och skriver svenska obehindrat för intern kommunikation och dokumentation
• Kan jobba deltid 2 dagar i veckan, dagstid, kvällar och helger samt under sommarledighet
• Vill utvecklas i labbarbete
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i labb sedan innan.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Övrig information
• Start: Mars/April
• Omfattning: Deltid under terminerna, 2 dagar i veckan. Arbetet är förlagt främst måndag-fredag dagtid eller kvällstid, helgarbete kan också förekomma. Under sommaren förväntas man kunna arbeta heltid.
• Placering: Limhamn, Malmö
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Om du är nyfiken och vill läsa mer om PolyPeptide och deras verksamhet kan du göra det här! Varaktighet, arbetstid, etc.
Deltid Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
