Studerande digital kommunikatör till SVT!
Academic Work Sweden AB / Kundservicejobb / Stockholm Visa alla kundservicejobb i Stockholm
2026-06-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Som kommunikatör på SVT blir du en viktig länk mellan publiken och verksamheten. Du besvarar frågor via mejl, telefon och sociala medier samt bidrar till engagerande dialoger i SVT:s kanaler.Publiceringsdatum2026-06-23Om tjänsten
Academic Work söker en Digital Kommunikatör till SVT avdelning Publikdialog. Här blir du en del av SVT Kommunikation, som arbetar med kommunikation och marknadsföring för att stärka relationen till publiken och bidra till ett engagerande public service-utbud.
I rollen deltar du i dialogen med SVT tittare genom att besvara frågor via mejl och telefon med ett professionellt och personligt bemötande. Du arbetar även med att dokumentera och återkoppla publikens synpunkter internt för att bidra till verksamhetens utveckling.Dina arbetsuppgifter
Kommunicera med tittarna och ge information på ett pedagogiskt sätt via mejl, telefon och chattkanaler.
Samla in och dokumentera publikreaktioner och förslag för utveckling
Hålla sig ajour med SVT:s utbud och tjänster för att proaktivt hantera utmaningar och möjligheter
Delta i gemensamma teambuilding aktiviteter och träffar
Vi söker dig som
Studerar en universitets- eller högskoleutbildning med minst 1,5 år kvar inom exempelvis journalistik/media/kommunikation
Ha en förmåga att formulera dig träffsäkert och effektivt i skrift
Har telefonvana från exempelvis kundtjänst eller liknande
Tala och skriva obehindrat på svenska och engelska
Är tillgänglig för att arbeta 3 pass/vecka under varierande tider och dagar
Det är meriterande om du
Är uppdaterad och kunnig om SVT:s utbud
Har kunskaper om journalistik och/eller Public service uppdrag
Har ett intresse för samhällsfrågor och omvärldsbevakning Kunskap kan erhållas genom utbildning, erfarenhet eller att vara självlärd.
För att trivas i rollen är du en kommunikativ lagspelare som även arbetar självständigt. Du har ett intresse för människor och information, är stresstålig och har lätt för att förstå tittarnas behov. Då Publikdialog är en händelsestyrd verksamhet behöver du vara flexibel och kunna växla mellan olika arbetsuppgifter.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "WPKQ0L". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta
)
113 63 STOCKHOLM Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
9974604