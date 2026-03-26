Studentuppdrag inom Mätdata & IMD till Abentor
2026-03-26
Vi söker en analytisk och detaljorienterad student som vill ha ett flexibelt deltidsjobb vid sidan av studierna. Har du ett intresse för data och analys och kan börja omgående är du välkommen in med din ansökan.Publiceringsdatum2026-03-26Om tjänsten
Vi söker en student som vill arbeta extra med mätdata och analys inom fastigheter till vår kund Abentor, ett bolag som är specialiserat på individuell mätning och debitering (IMD) inom fastigheter. IMD innebär att mäta och debitera faktisk förbrukning av exempelvis el och vatten i en enskild lägenhet.
Du arbetar med data som ligger till grund för rättvis debitering av el, värme och vatten och bidrar samtidigt till energieffektivisering i fastigheter. Du kommer att hantera, analysera och kvalitetssäkra mätdata och avräkningar. Du stöttar fastighetsförvaltningen genom att säkerställa att informationen är korrekt och att processerna fungerar effektivt. Rollen innebär stort ansvar, varierande arbetsuppgifter och flexibilitet i ditt arbete.
Du erbjuds en flexibel och utvecklande roll som ger dig möjligheten att växa! Du kommer samla på dig erfarenhet av att arbeta med verklig data och få förståelse för fastighets- och energibranschen samt lära dig praktisk dataanalys kopplad till affärsprocesser.Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att hantera och bearbeta mätdata samt bidra i processer kopplade till debitering och uppföljning. Dina primära arbetsuppgifter kommer att vara
Kontrollera att mätvärden är kompletta och rimliga
Identifiera avvikelser (t.ex. ovanligt hög/låg förbrukning)
Säkerställa korrekt underlag inför debitering
Vi söker dig som
Studerar i dagsläget på universitet eller högskola och tar examen tidigast juni 2027
Har goda kunskaper i Excel och en vana att hantera och strukturera data i verktyget
Är analytisk och har starkt intresse för siffror
Det är meriterande om du
Är i början av dina studier
Har ett intresse för energi- eller fastighetsbranschen
För att lyckas i rollen ser vi att du ör noggrann, då du tar fullt ansvar för att säkerställa precision i all debiteringsgrundande data. Du trivs med att arbeta självständigt och har en analytisk förmåga att snabbt identifiera avvikelser i stora datamängder. Som person är du kommunikativ, systematisk och ser det som en spännande utmaning att få siffror och teknik att gå ihop. Din starka ansvarskänsla gör att du levererar hög kvalitet även i en flexibel arbetsmiljö.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Du som kandidat bär huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %. Exempel på detta är studier, annan anställning, eget företagande, föräldraledighet eller liknande.
Abentor är ett bolag specialiserat på individuell mätning och debitering (IMD) inom fastigheter. Genom att mäta faktisk förbrukning av el, vatten och värme bidrar Abentor till rättvis debitering och ökad energieffektivisering.Läs mer på www.abentor.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-25
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KPRZJW". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
Solnavägen 3H
113 63 STOCKHOLM
