Studentmedhjälpare IT-tekniker till datorsalar
Linköpings universitet / Supportteknikerjobb / Linköping Visa alla supportteknikerjobb i Linköping
2025-08-26
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linköpings universitet i Linköping
, Finspång
, Motala
, Norrköping
, Kinda
eller i hela Sverige
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Om jobbet
För att säkerställa funktion och kvalitet i Linköpings universitets (LiU:s) nästan tvåtusen studentdatorarbetsplatser placerade i 70 olika labb görs regelbunden översyn av dessa.
I rollen som studentmedhjälpare i datorsalar arbetar du med att underhålla av universitetets digitala lärmiljöer och att stödja universitetets studenter med datorsals-relaterade ärenden. Dina arbetsuppgifter kan bland annat innefatta:
• Rondering av våra datorsalar.
• Fungera som en kontaktyta mellan studenter och IT-Digitaliseringsavdelningen.
• Allmän support, på plats och på distans.
• Felsökning på klienter och system.
• Installation av ny utrustning.
• Löpande underhåll av datorpark samt större underhållsinsatser under terminsuppehåll.
Arbetet innebär service till andra studenter och sker i samarbete mellan flertalet andra IT-tekniker inom Digitaliseringsavdelningen. Arbetstiden kan komma att förläggas på kvällar och helger. Arbetstoppar förekommer i samband med undervisningsfria perioder.
Om dig
Vi söker dig som som trivs i kontakten med andra studenter och själv studerar på ett utbildningsprogram vid Linköpings universitet. Du är noggrann, självgående och har god samarbetsförmåga. Du kan obehindrat uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska. Du har ett intresse för IT och en vilja att lära dig mer.
Det är viktigt att du har god praktisk förmåga, möjligen genom tidigare arbetserfarenheter. Arbetet kan vara fysiskt krävande, så en god fysik är en förutsättning.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete med datorer.
Din framtida arbetsplats
Du kommer arbeta hos Digitala resurser på Digitaliseringsavdelningen, som ansvarar bland annat för våra digitala lärmiljöer på Linköpings universitets olika campus. Studenter är LiU:s viktigaste resurs och du kommer vara del av ett team av studenter som under handledning arbetar med att underhålla, förbättra och skapa inspirerande digitala studiemiljöer.
Läs mer om vår verksamhet här: Digitaliseringsavdelningen (DIGIT) - Linköpings universitet
Anställningens omfattning
Timanställning, särskild visstidsanställning, mellan 4 och 8 timmar i veckan.
1-10 anställningar
Placeringen är antingen på Campus Valla eller på Campus Norrköping.Publiceringsdatum2025-08-26Tillträde
Enligt överenskommelse.Ersättning
Timön enligt lokalt avtal för studentmedhjälpare.Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 11 september. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Ersättning
Timlön enligt lokalt avtal för studentmedhjälpare Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096), https://www.liu.se/ Kontakt
HR-partner
Karin Jarheden karin.jarheden@liu.se 013-28 18 56 Jobbnummer
9476987