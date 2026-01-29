Studentmedarbetare inom HR
2026-01-29
Ref: 20260176
Som studentmedarbetare på HR-avdelningen kommer du att bidra till gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens långsiktiga kompetensförsörjning, huvudsakligen genom att utveckla och förbättra förvaltningens avgångsenkät.
Syftet med avgångsenkäten är att bidrar till att förvaltningen kan vara en fortsatt attraktiv arbetsgivare med ett starkt arbetsgivarvarumärke, genom att identifiera styrkor och utvecklingsområden inom relevanta områden. Förvaltningens avgångsenkät ska generera ett analysunderlag på verksamhetsövergripande nivå och fungera som ett komplement till det avgångssamtal som genomförs mellan chef och medarbetare, i samband med anställningens upphörande.
Att utveckla gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens avgångsenkät innefattar tre delar:
Omvärldsspaning
Insamling av goda exempel från andra arbetsgivare samt en genomlysning av hur andra arbetsgivare använder underlag från avgångsenkäter på ett systematiskt sätt för att främja sin kompetensförsörjning och stärka sitt arbetsgivarvarumärke.
Skapa en avgångsenkät
Skapa en avgångsenkät anpassad för gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens verksamhet utifrån insamlat och befintligt material. Enkäten ska innehålla frågor som genererar ett underlag av relevans på en verksamhetsövergripande nivå, som komplement till avgångssamtal.
Identifiera användningsområden och presentera förslag
Presentera förslag på hur gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen kan använda underlaget på ett systematiskt sätt för att främja den långsiktiga kompetensförsörjningen och stärka arbetsgivarvarumärket.
Utöver att driva ovanstående projekt kommer du att få möjlighet att delta i det operativa arbetet på en HR-avdelning inom offentlig verksamhet, i nära samarbete med HR-konsulter och HR-administratörer.
Vi erbjuder
Som studentmedarbetare i Malmö stad får du möjlighet att parallellt med studierna praktisera dina akademiska kunskaper med uppdrag inom våra verksamheter. Vi erbjuder dig relevant och kvalificerad arbetslivserfarenhet, värdefulla kontakter för din framtida karriär samt lön. Arbetstiden motsvarar ungefär 10-15 timmar i veckan.
Som studentmedarbetare hos oss på gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens HR-avdelningen får du:
• bidra i ett viktigt utvecklingsområde kopplat till kompetensförsörjning och arbetsgivarvarumärke
• handledning och stöd från HR-kollegor under hela uppdraget Kvalifikationer
Studentmedarbetarprogrammet vänder sig till dig som har läst minst 60 högskolepoäng och fortfarande studerar under hela uppdragsperioden.
Vi söker dig som:
• Studerar Human Resources kandidatprogram alternativt annan utbildning inom HR-området
• Har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Meriterande:
• Intresse av att arbeta med enkäter som innefattar analys av både kvalitativ och kvantitativ data.
För att trivas i anställningen som studentmedarbetare hos oss behöver du vara lyhörd, nyfiken och ha god samarbetsförmåga. Vidare krävs att du tar ansvar för din uppgift, strukturerar ditt arbete och kommunicerar på ett tydligt sätt. Eftersom anställningen innefattar arbete med kvalitativ och kvantitativ data krävs att du har god analytisk förmåga.
Om arbetsplatsen
HR-avdelningen ger förvaltningsledning och chefer ett verksamhetsnära stöd och vägledning i frågor som sprider över hela HR-området. HR-avdelningen ansvar även för att ta fram och utveckla förvaltningsövergripande strategier för kompetensförsörjning, lönebildning, systematiskt arbetsmiljöarbete och samverkan. Avdelningen leds av en HR-chef samt en enhetschef.
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är en av tre skolförvaltningar i Malmö stad. Vi ansvarar för utveckling och genomförande av gymnasieskola och vuxenutbildning. Idag är vi 1600 medarbetare och vi finns i hela Malmö. Vi arbetar för att ungdomar och vuxna ska nå målen för sin utbildning och bli aktiva i vårt samhälle. Vi finns för att skapa bästa möjliga förutsättningar för Malmöborna att kunna växa genom livslångt lärande.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tidsbegränsad
Omfattning: Timavlönad. Uppdraget omfattar ca 100 timmar under perioden mars - maj 2026.
Arbetstid: Som studentmedarbetare arbetar du ca 10 -15 timmar i veckan dagtid. Arbetstiden är till stor del flexibel. Du kommer överens med din handledare om arbetstider som går att kombinera med dina studier.
Antal tjänster: 1
Tillträde: Mars 2026Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
