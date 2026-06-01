Mätningsingenjör med drönaransvar
2026-06-01
Vill du vara med och utveckla framtidens kommun genom smart och ansvarsfull användning av drönarteknik?
Örnsköldsviks kommun söker nu en mätningsingenjör med drönaransvar med placering på Lantmäterienheten, som får en nyckelroll i att samordna, utveckla och säkerställa kommunens användning av drönare inom olika verksamhetsområden.
Lantmäterienheten är en del av samhällsbyggnadsförvaltningen. Vi består av flera olika verksamheter; den kommunala lantmäterimyndigheten KLM samt all kart/GIS-verksamhet och snart även drönarverksamhet. Vi är just nu ca 25 härliga individer som söker efter ytterligare en kollega!
Om rollen
I rollen ansvarar du för att leda, samordna och utveckla kommunens drönarverksamhet. Du fungerar som expertstöd till förvaltningar och bolag och säkerställer att användningen sker säkert, lagligt och ändamålsenligt. Rollen är delvis strategisk men främst operativ, med tydlig koppling till mätning, geodata och beslutsunderlag.
I rollen ingår bland annat att:
Samordna och utveckla kommunens drönaranvändning inom exempelvis samhällsbyggnad, miljö, fastighet, kultur och fritid
Planera och kvalitetssäkra drönarbaserade mätningar, inmätningar och datainsamling
Säkerställa korrekt hantering av koordinatsystem, noggrannhetskrav och metadata
Säkerställa efterlevnad av gällande lagstiftning och regelverk (t.ex. EASA, Transportstyrelsen, GDPR och säkerhetsskydd)
Ta fram och förvalta styrdokument, rutiner och riktlinjer för drönarverksamhet
Vara kontaktperson mot myndigheter, leverantörer och externa samarbetspartners
Stödja och utbilda interna användare/piloter i både flygning och datakvalitet
Följa teknikutvecklingen och initiera nya användningsområden och effektiviseringsvinster
Vid behov själv operera drönare i kommunala uppdrag Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskole- eller eftergymnasial utbildning inom exempelvis mätningsteknik, geomatik, GIS, samhällsbyggnad eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer relevant. Du har också:
Dokumenterad erfarenhet av arbete med drönare (UAS) och drönarbaserad mätning
God kunskap om mätosäkerhet, noggrannhetskrav och kvalitetssäkring av insamlade data
God kunskap om relevanta regelverk och tillstånd kopplade till drönaranvändning
Erfarenhet av samordning, projektledning eller verksamhetsutveckling
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Meriterande
Giltiga drönarcertifikat/kompetensbevis
Praktisk erfarenhet av fotogrammetri, punktmoln, ortofoton och volymberäkningar
Erfarenhet av arbete i GIS- och/eller mätsystem
Erfarenhet av offentlig verksamhet eller säkerhetsklassad verksamhet Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du är:
Noggrann och kvalitetsmedveten
Strukturerad och ansvarstagande
Kommunikativ och pedagogisk
Analytisk och utvecklingsorienterad
Vad erbjuder vi?
En spännande och utvecklande roll med stor möjlighet att påverka
Trygga anställningsvillkor enligt kollektivavtal
Möjlighet till kompetensutveckling inom både drönarteknik och mätning
Vi värnar om att vara en modern och flexibel arbetsgivare för att få både arbetsliv och privatliv att fungera så bra som möjligt. Hos oss tar vi därför tillvara på möjligheten att arbeta på distans. Det innebär att du under en arbetsvecka både kan arbeta hemifrån och på vårt gemensamma kontor utifrån vad som passar för verksamheten. Vi tycker också att hälsa och ett aktivt liv är viktigt och erbjuder därför både ett friskvårdsbidrag och möjlighet till rörelse på arbetstid en timme per vecka.
Vi sitter i stadshuset Kronan, nära resecentrum med goda kommunikationer såväl med tåg som buss.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden så ansök gärna redan idag. Bifoga CV och ansökningsbrev med din ansökan.
Inspireras av hur det är att bo, leva och verka i Örnsköldsvik
Samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag är att aktivt verka för att bygga en säker, trygg och hållbar kommun med en god miljö för alla som bor, verkar och besöker Örnsköldsvik.
I samband med intervju kommer vi att genomföra en identitetskontroll samt kontrollera medborgarskap. Godkända handlingar är pass, internationellt ID-kort, körkort+personbevis från Skatteverket eller annan ID-handling som stärker medborgarskap. För en del tjänster krävs uppvisade av utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister.Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kan kräva svenskt medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
(org.nr 212000-2445), http://www.ornskoldsvik.se
Järnvägsgatan 6 (visa karta
)
891 31 ÖRNSKÖLDSVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Samhällsbyggnadsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Mona Edin mona.edin@ornskoldsvik.se 0660-88016
