Gör skillnad där det verkligen räknas - bli en del av oss
Region Uppsala / Sjuksköterskejobb / Uppsala Visa alla sjuksköterskejobb i Uppsala
2026-06-01
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
eller i hela Sverige
Verksamhetsområde anestesi operation och intensivvård
Vi på anestesi, operation och intensivvård tar hand om patienter och familjer som står inför en avgörande stund. För vissa är vi det sista hoppet. För andra skapar vi en möjlighet till ett bättre liv. Oavsett om du jobbar på steriltekniska avdelningen, i någon av våra flygande verksamheter, på intensivvårdsavdelningen eller på operation så har du en avgörande roll i avgörande stunder. Välkommen med din ansökan för att bli en del av oss.
Vår verksamhet
Vill du arbeta i en högspecialiserad barnverksamhet där teamarbete, kvalitet och omtanke står i centrum?
På barnanestesi- och barnoperationsavdelningen vårdar vi barn och ungdomar i åldern 0–16 år som genomgår kirurgi. Våra patienter sträcker sig från för tidigt födda spädbarn till tonåringar. Vi utför bland annat ingrepp inom, urologi, ortopedi, handkirurgi allmän kirurgi och neonatalkirurgi.
Hos oss är varje möte viktigt. Vi arbetar familjecentrerat och lägger stor vikt vid trygghet – för både barnet och dess närstående – genom hela vårdkedjan, från inskrivning till hemgång.
Ditt uppdrag
Som operationssjuksköterska är du en nyckelperson i operationssalen och en del av det team som står vid barnens sida genom hela ingreppet. Arbetet är varierat och omfattar allt från avancerade operationer till mindre planerade ingrepp – alltid med barnets bästa och trygghet i fokus.
Du arbetar inom flera kirurgiska områden och i en verksamhet där tempot kan skifta – vårt operationsprogram anpassas kontinuerligt utifrån akuta behov. Hos oss får du även möjlighet att följa barn över tid, exempelvis inom onkologisk kirurgi.Publiceringsdatum2026-06-01Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom operationssjukvård .Meriterande att ha erfarenhet av barnsjukvård (meriterande men inget krav).
Vi erbjuder
• Tillsvidareanställning på heltid
• Arbetstid dagtid (måndag–fredag) med beredskap var 6–8:e helg
• Från september: arbetstidsmodell med 37 timmar/vecka
• Individanpassad introduktion.
Hos oss möts du av en nära och familjär arbetsmiljö där samarbete och trivsel står i fokus. Vi erbjuder stora möjligheter till kompetensutveckling samt tillgång till både nationella och internationella nätverk. Med flexibla arbetstider och friskvårdsförmåner skapar vi goda förutsättningar för balans mellan arbete och privatliv.
Vi värnar om din professionella utveckling och vill att du ska kunna växa och må bra genom hela arbetslivet.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du veta mer?
Avdelningschef Nathalie Danielsson 018–617 03 38
Biträdande avdelningschef Jenny Lindhe 018–617 37 36
Facklig företrädare nås via växeln 018–611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Urval sker löpande – vänta inte med din ansökan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS675/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9938101