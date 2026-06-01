Barnskötare till Solglimten en liten förskola med stora möjligheter
2026-06-01
Vill du arbeta i en liten, trygg och utvecklande förskola där relationer, kreativitet och barnens nyfikenhet står i centrum?
Förskolan Solglimten söker nu en engagerad barnskötare som vill vara med och skapa en inspirerande vardag för våra barn.
Om Solglimten
Solglimten är en liten förskola med två avdelningar där närhet, trygghet och gemenskap präglar verksamheten. Vi inspireras av Reggio Emilias pedagogiska filosofi, där barnens frågor, tankar och upptäckter får styra lärandet. Vi arbetar utforskande, projektinriktat och ser miljön som en viktig del av pedagogiken.
Vår verksamhet bygger på en kristen värdegrund där respekt, omtanke, ansvar och alla människors lika värde genomsyrar vardagen. Vi välkomnar barn och familjer med olika bakgrunder och livsåskådningar.
Vi söker dig som
Är utbildad barnskötare eller har annan relevant utbildning och erfarenhet.
Har ett stort engagemang för barns utveckling, lärande och välbefinnande.
Trivs med att samarbeta nära kollegor, barn och vårdnadshavare.
Är kreativ, flexibel och lösningsorienterad.
Tycker om att arbeta i en mindre verksamhet där alla hjälps åt.
Känner dig bekväm med och delar de värden som vår kristna värdegrund bygger på.
Vi erbjuder
En liten och familjär förskola där du gör verklig skillnad varje dag.
Ett nära samarbete i arbetslaget.
Möjlighet att vara delaktig i utvecklingen av verksamheten.
Engagerade kollegor och närvarande ledning.
Fortbildning och pedagogiska utvecklingsmöjligheter.
Välkommen med din ansökan!
Vi intervjuar löpande och ser fram emot att få lära känna dig.
Solglimten – en liten förskola där barn får växa i trygghet, nyfikenhet och gemenskap.
Sista dag att ansöka är 2026-06-28
E-post: amanda.reidlund@mikaelskolan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ansökan bsk Solglimten". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Föreningen Mikaelskolan
, https://www.forskolansolglimten.se/
Ebba Brahes Väg 1 (visa karta
192 69 SOLLENTUNA
