Bagare , kock , Kassör , servitör

2026-05-31
Vi söker kassör och servitör!
Vill du bli en del av vårt team? Nu söker vi en serviceinriktad kassör och en engagerad servitör/servitris till vår restaurang.Publiceringsdatum2026-05-31Dina arbetsuppgifter
Ta emot beställningar och betalningar
Ge gästerna ett trevligt bemötande
Servering av mat och dryck
Hålla rent och snyggt i restaurangen
Vi söker dig som:
Är ansvarstagande och punktlig
Har god servicekänsla
Trivs med att arbeta i ett högt tempo
Kan samarbeta väl med kollegor
Erfarenhet är meriterande men inget krav – rätt inställning är viktigast.
📍 Arbetsplats: Villaryds Restaurang
📞 Kontakta oss för mer information eller skicka din ansökan via meddelande.
Välkommen med din ansökan! 🍕😊
0790461543 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Via mail eller telefon meddelade
E-post: Restaurangvillaryd@gmail.com Omfattning
Dette är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jibory, Karzan
Villarydsvägen 20 (visa karta
921 35 LYCKSELE Arbetsplats
Jibory Karzan Kontakt
Karzan Jibory Restaurangvillaryd@gmail.com 0790461543
9938068