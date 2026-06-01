Universitetslektor i biologi med fokus på vegetationsekologi och botanik
Karlstads universitet / Institutionen för miljö- och livsvetenskaper / Högskolejobb / Karlstad Visa alla högskolejobb i Karlstad
2026-06-01
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlstads universitet / Institutionen för miljö- och livsvetenskaper i Karlstad
Läs mer om oss på: kau.se/jobbPubliceringsdatum2026-06-01Beskrivning
Ämnet biologi har drygt 50 medarbetare och tillhör Institutionen för miljö- och livsvetenskaper vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap. Biologi erbjuder kandidatprogram, mastersprogram samt ämneslärarutbildning i biologi och naturkunskap. Biologi är även ett forskarutbildningsämne och har för närvarande 10 aktiva doktorander. Våra huvudsakliga forskningsområden är terrester växt- och landskapsekologi, akvatisk ekologi (forskargruppen NRRV, naturresurs rinnande vatten), evolutionsbiologi samt biologididaktik.
Forskning inom terrester växt- och landskapsekologi fokuserar på hur landskapets mönster och processer påverkar ekologiska system och biologisk mångfald. Gruppen arbetar med att förstå de ekologiska och miljömässiga konsekvenserna av markanvändning, habitatfragmentering och landskapets dynamik över tid. Forskningsområden inkluderar spridning av invasiva arter, gräs- och våtmarker, interaktioner mellan människa och natur, habitatmodellering och utveckling av verktyg för hållbar förvaltning av landskap. För övriga forskningsområden se biologiämnets hemsida: https://www.kau.se/biologiDina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar undervisning och forskning. Du förväntas ta kursansvar och utveckla kurser främst på kandidatnivå i biologi, såsom 'floristik och faunistik' samt 'botanik'. Ytterligare undervisningsuppdrag kan förekomma, exempelvis inom lärarutbildningar eller mastersprogrammet.
Du förväntas också bedriva forskning som kompletterar och vidgar den forskning som redan bedrivs inom ämnet, samt handleda studenter och doktorander inom ditt område. Vi förväntar oss att en universitetslektor initierar nya externt finansierade forskningsprojekt i samarbete med kollegor inom institutionen.
Du förväntas samverka med det omgivande samhället för ett ömsesidigt utbyte, samt arbeta för att den kunskap och kompetens som finns vid universitetet kommer samhället till nytta.
Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor i biologi med inriktning vegetationsekologi och botanik är den som har visat pedagogisk och vetenskaplig skicklighet. Utöver det krävs doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens i biologi, alternativt någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
För anställningen krävs även goda kunskaper i svenska (eller annat nordiskt språk), i såväl tal som skrift, eftersom undervisningen på grundnivå bedrivs på svenska.
Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha genomgått högskolepedagogisk utbildning. Om sådan utbildning saknas kan anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den inom ramen för kompetensutvecklingstiden under de första två åren av anställningen, alternativt ansöker om att få motsvarande kunskap validerad.
Ytterligare behörighetskrav enligt anställningsordningen:
Hög kvalitet och aktualitet på vetenskaplig produktion
Förmåga att samverka med det omgivande samhället, samt att informera om verksamhet och resultat
Förmåga att driva och utveckla forskning/verksamhet i det aktuella ämnet
Visad god förmåga att planera, genomföra, utveckla och utvärdera undervisning, examination och annan pedagogisk verksamhet, på olika nivåer och varierande undervisningsmetoder
Alla anställda vid Karlstads universitet ska ha god förmåga att samarbeta och bemöta kollegor och studenter med respekt. De ska även ta ansvar för både verksamheten och det egna arbetet samt bidra till en god arbetsmiljö.
Bedömningsgrunder
Vid bedömningen kommer lika stor vikt att läggas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Bedömningen baseras på kriterierna angivna i Högskoleförordningen, 4 kap. 4 §.
Bedömningen avser i första hand erfarenheter och meriter från de senaste fem åren (längre tidsperiod kan beaktas vid exempelvis föräldraledighet, sjukdom eller liknande omständigheter).
Särskild vikt kommer att fästas vid:
gedigen och dokumenterad pedagogisk skicklighet vad gäller planering, genomförande och utvärdering av undervisning, handledning och examination,
gedigen och dokumenterad vetenskaplig skicklighet och hög vetenskaplig produktion inom vegetationsekologi eller/och botanik,
mycket god artkunskap av kärlväxter, mossor och lavar i svensk naturmiljö,
god muntlig och skriftlig färdighet i engelska.
Stor vikt kommer att fästas vid:
personliga egenskaper såsom god samarbets- och kommunikationsförmåga samt ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter,
förmåga att vara initiativtagande, sätta igång aktiviteter och uppnå resultat och förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett strukturerat och effektivt sätt,
dokumenterade framgångar i att erhålla externa forskningsmedel, gärna större anslag,
hur väl den sökandes forskning kompletterar forskargruppen landskapsekologins nuvarande kompetens; rangordning sker utifrån omfattning, djup och relevans i den sökandes kompetens.
Vikt kommer att fästas vid:
hur väl den forskning som den sökande har bedrivit kan utveckla och stärka forskningen vid Karlstads universitet, exempelvis genom att bidra med nya metoder eller expertområden (t.ex. eDNA eller andra molekylära metoder).
kompetens inom statistisk analys,
erfarenhet av att kommunicera forskningsresultat till olika grupper i samhället,
förmågan att samarbeta både inom akademin och med externa aktörer,
ett omfattande nationellt och internationellt kontaktnät inom det relevanta forskningsområdet.Anställningsvillkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde maj 2027 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.Så ansöker du
Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Vad ska ingå i min ansökan?" Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads Universitet
(org.nr 202100-3120), http://www.kau.se/om-universitetet/lediga-anstallningar
Universitetsgatan 2 (visa karta
)
651 88 KARLSTAD Arbetsplats
Karlstads universitet / Institutionen för miljö- och livsvetenskaper Jobbnummer
9938097