studentmedarbetare inom ekonomi
2026-03-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Sommaren närmar sig och du har inte fixat något sommarjobb nu när CSN-utbetalningarna uteblir under sommarmånaderna? Då kan det här vara den perfekta lösningen för dig!
För vår kunds räkning söker vi nu på Randstad Finance en driven ekonomistudent som kan förstärka vår kunds ekonomiteam under kommande sommarperiod. Här får du möjligheten att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken på ett bolag med stora flöden och en stöttande kultur. Rollen som ekonomiassistent sträcker sig från mitten av maj till slutet av augusti. Vi har stor förståelse för att du fortfarande har kvarstående studier under våren; därför är vi flexibla med arbetstimmarna under maj och juni för att du ska kunna kombinera jobb och skola på ett bra sätt.
Du blir en del av en ekonomiavdelning på åtta personer. Även om alla har egna ansvarsområden arbetar ni tätt tillsammans för att stötta verksamhetens enheter runtom i Sverige. Du kommer agera support inom ditt expertområde gentemot både chefer och leverantörer.
Dina fokusområden inkluderar:
Hantering av leverantörsreskontra: Ansvara för att fakturaflödet flyter på, från ankomstregistrering till betalning.
Support och rådgivning: Agera expertstöd till företagets chefer och externa leverantörer i frågor som rör fakturor och betalningar.
Kvalitetssäkring: Se till att konteringar och underlag är korrekta enligt interna rutiner och deadlines.
Löpande bokföring: Assistera vid månadsbokslut och stötta teamet med administrativa ekonomiuppgifter.
Ad-hoc uppgifter: Vara en prestigelös lagspelare som avlastar där det behövs inom ekonomiavdelningens olika områden.
Låter detta som nästa steg för dig? Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan!

Kvalifikationer
Krav för tjänsten:
Du är aktiv student under både VT och HT 2026 (ett krav för anställningsformen).
Du har minst 1 års erfarenhet av rollen som ekonomiassistent inom leverantörsreskontra.
Du uttrycker dig väl på svenska och engelska i tal och skrift samt har en god samarbetsförmåga.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, där integritet och flexibilitet är nyckelord.

Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward.
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare

Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/1e6df4ad-ea4c-4d80-a0cd-26f9a1472170
Lilla Nygatan 13 (visa karta
)
STOCKHOLM

Arbetsplats

Randstad
