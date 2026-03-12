Studentmedarbetare
Lerums kommun, Kundcenter KomIn / Administratörsjobb / Lerum Visa alla administratörsjobb i Lerum
2026-03-12
, Härryda
, Partille
, Göteborg
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lerums kommun, Kundcenter KomIn i Lerum
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!
Nu söker vi en studentmedarbetare till Lerums kommuns kundcenter som vill arbeta parallellt med universitet- eller högskolestudier.
Lerums kommuns kundcenter fungerar som en-väg-in till kommunen där kunder vid första kontakt kan få svar på frågor, samhällsvägledning, upplysningar och råd rörande kommunens alla verksamheter. För att kunna hjälpa kund vid första kontakt handlägger kundcenter även ärenden som inkommer till kommunen. Kundcenter fungerar även som en arena för dialog med kommunens invånare. Av den anledningen tar kundcenter emot synpunkter, klagomål eller idéer till kommunens olika verksamheter.Publiceringsdatum2026-03-12Arbetsuppgifter
Arbetet som samhällsvägledare innebär att du på ett pedagogiskt sätt besvarar frågor, ger kommunal information och vägledning till kunder när de kontaktar kommunen via telefon, besök, e-post eller via kommunens digitala kanaler. Som studentmedarbetare på kundcenter handlägger du ärenden som spänner över ett brett spektrum inom kommunens alla verksamhetsområden.Kvalifikationer
För att kunna hjälpa kunder på bästa sätt behärskar du digitala verktyg väl, har god datorvana och har lätt för att söka information. Som studentmedarbetare på Lerums kundcenter arbetar du med fokus på att lösa kundens behov, därför krävs det att du är pedagogisk, lösningsorienterad, flexibel och kan anpassa din kommunikation efter person och situation.
För tjänsten behöver du kunna hantera stressfyllda situationer och har förmågan att hantera många bollar i luften samtidigt. Vidare krävs det att du är prestigelös och har lätt för att samarbeta med andra då du kommer att ingå i ett team med nio samhällsvägledare. Du har ett genuint intresse för samhällsfrågor och tycker om att ge god service med gott bemötande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Ett kriterium för tjänsten är att du kan arbeta under sommar- och julledigheter.
Rekrytering sker löpande så skicka in din ansökan nu.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C312092". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lerums kommun
(org.nr 212000-1447) Arbetsplats
Lerums kommun, Kundcenter KomIn Kontakt
Samhällsvägledare
Emmy Caban emmy.caban@lerum.se 0302 52 14 96 Jobbnummer
9794865