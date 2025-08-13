Student sökes som Office Coordinator till GetAccept!
Academic Work Sweden AB / Receptionistjobb / Stockholm
2025-08-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du på jakt efter ett givande och socialt extrajobb vid sidan av studierna? Då kan uppdraget som Office Coordinator vara något för dig. I rollen kommer du ansvara för att kontoret är i fint skick samt att alla medarbetare får en god service. Vi söker dig som är serviceinriktad och har förmågan att ta egna initiativ.
OM TJÄNSTEN
På GetAccept tror de att kärnan i verksamheten ligger i konsten att avsluta affärer, och deras uppdrag är att revolutionera hur det görs. GetAccept omformar framtiden för B2B-försäljning genom att ge intäktsteam möjlighet att öka vinstfrekvensen genom att engagera och förstå köpare, från möjlighet till undertecknad affär. Med över 5 000 kunder i över 50 länder är GetAccept den marknadsledande Digital Sales Room-plattformen. Nu söker de efter sin nästa Office Coordinator som stöttar upp 2-3 halvdagar i veckan på Stockholmskontoret.
Du förväntas kunna jobba 8-10 h per vecka totalt, men med obligatoriska utgångspunkter som måndagar 7-30-9.30 och torsdag 13.30-15.30. Resterande timmar i veckan är mer flexibla att schemalägga. För att passa i rollen är du en social person med sinne för service. Du gillar att vara spindeln i nätet och lämnar inga lösa trådar i ditt arbete, och du har alltid har kontoret och kollegornas bästa top of mind. Du är dessutom bekväm i en roll med ansvar och har ett sinne för ordning och reda. För att bli långsiktig ser vi också att du vågar ta egna initiativ och arbeta självständigt. Vi letar efter dig som gladeligen gör det lilla extra och tar initiativ för att sprida härlig energi till kollegor och besökare. Du förväntas anamma och efterleva GetAccept's core values: do more with less, team wins, deliver excellence, think crazy differently och be dedicated by heart.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-08-13Dina arbetsuppgifter
• Ordna en god frukost på måndagsmorgonen
• Håll kontoret välfyllt genom att övervaka lagernivåerna och beställa väsentliga kontorsmaterial, inklusive matvaror för måndagsfrukost, snacks, kaffe, toalettpapper, hårdvara och/eller all nödvändig inredning
• Skapa en välkomnande kontorsmiljö genom att inreda, sätta på musik, tända ljus, brygga kaffe etc. se till att kontoret är snyggt och välkomnande
• Arrangera veckovis torsdagsfika och vid behov vara med och arrangera after work eller andra aktiviteter
• Fungera som kontaktpunkt för externa parter, såsom fastighetsägaren och andra leverantörer
VI SÖKER DIG SOM
• Har tidigare arbetslivserfarenhet från reception eller motsvarande roll
• Studerar på universitet med minst 12 månader kvar
• Har mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska
Det är meriterande om du har
• Tidigare arbetat som Office Coordinator
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Social och självgående
• Initiativtagande och strukturerad
Vår rekryteringsprocess
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Läs gärna mer HÄR Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15113231". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.
Academic Work Sweden AB
Academic Work Jobbnummer
9455824