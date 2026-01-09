Student Sökes Som Ekonomiassistent Till Msab!
2026-01-09
Vi söker dig som är ekonomistudent till vår spännande kund som arbetar med att bekämpa brott. Urval sker löpande så skicka in din ansökan idag!
OM TJÄNSTEN
MSAB är världsledande inom digital kriminalteknik som används för undersökning av mobila enheter, med huvudkontor i Stockholm samt dotterbolag och ett nätverk av distributörer världen över. Deras produkter används av polis, militär, underrättelsemyndigheter och kriminaltekniska laboratorier i fler än 120 av världens länder för att utreda brott, samla underrättelser, utreda bedrägeri och bekämpa korruption.
I rollen som ekonomiassistent hos MSAB kommer du stötta upp deras ekonomiteam på 7 personer med redovisning och leverantörsreskontra. Här får du möjlighet att ta ansvar och bli en del av ett härligt och sammansvetsat team.
Vi förväntar oss att du kan jobba två gånger i veckan och att du kommer in till kontoret på Södermalm. Under våren kommer kontoret att flytta från Södermalm till Stockholm City. Om samarbetet går bra finns det möjlighet att konsultuppdraget förlängs tills du tar examen.
Du erbjuds
• Ett meriterande och flexibelt arbete vid sidan av studierna
• En engagerad konsultchef som kommer stötta och coacha dig i din karriär
Dina arbetsuppgifter
• Utläggsredovisning
• Bokföring
• Stötta på leverantörsreskontra
VI SÖKER DIG SOM
• Studerar en eftergymnasial utbildning inom ekonomi med tidigast examen juni 2027
• Har en grundförståelse för debet, kredit och moms
• Har goda kunskaper i svenska och engelska
• Har god datorvana
Det är meriterande om du har
• Tidigare arbetslivserfarenhet med liknande, eller andra administrativa arbetsuppgifter
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Samarbetsinriktad med ett framåtlut
• Självgående och ansvarstagande
• Kvalitetsmedveten och noggrann
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Du som kandidat bär huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %. Exempel på detta är studier, annan anställning, eget företagande, föräldraledighet eller liknande.
