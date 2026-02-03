Student sökes för deltidsarbete inom kundsupport
2026-02-03
Är du student och letar efter ett deltidsjobb vid sidan av studierna? Är du en positiv person som vet vad riktigt bra service innebär, trivs med administrativt arbete och gillar att samarbeta i team? Just nu söker vi en serviceinriktad student som vill arbeta deltid inom kundsupport, med möjlighet att jobba mer under sommaren. Låter det intressant? Läs vidare och sök redan idag!
Information om tjänsten
Vi söker nu en medarbetare till en kundsupportfunktion hos ett väletablerat företag. Uppdraget är en del av en konsultlösning där du blir anställd av ett rekryterings- och bemanningsföretag och arbetar som konsult hos kund. Tjänsten är på cirka 50 % och sträcker sig initialt till hösten, med goda möjligheter till utökad arbetstid under sommarperioden och eventuell förlängning.
För denna tjänst är det ett krav att du har en annan huvudsaklig sysselsättning om minst 50 %, exempelvis studier.Publiceringsdatum2026-02-03Dina arbetsuppgifter
I rollen som kundsupportmedarbetare hanterar och administrerar du inkommande ärenden via telefon och mejl. Du hjälper kunder med bland annat beställningar, leveransfrågor, reklamationer, krediteringar och enklare webbsupport.
Service och kundnöjdhet står i fokus, och en stor del av arbetet handlar om att skapa och bibehålla goda kundrelationer. Du strävar alltid efter att ge det lilla extra och har ett engagerat team och en stöttande teamleader vid din sida.
Vi söker dig som
Studerar eller har annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Är bekväm med att arbeta i dator och telefon och trivs med administrativa uppgifter
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är serviceinriktad, kommunikativ och har lätt för att skapa kontakt med andra människor. Du trivs med att arbeta nära dina kollegor och bidrar till ett gott samarbete. För rollen är det också viktigt att du visar engagemang, ansvarstagande och en vilja att utvecklas.START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Deltid ca 50 %, med möjlighet till mer arbete under sommaren
STAD: Östersund
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Stina Vidmark
