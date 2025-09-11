Student Assistant
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
Vill du jobba i en internationell miljö med kollegor från hela världen?
Internationella Engelska Skolan i Helsingborg är en 4-9 grundskola. Skolan är centralt belägen på söder i Helsingborg. IES Helsingborg har cirka 450 elever och vi öppnade skolan 2017. Skolan är nyrenoverad med en fantastisk karaktär.
Vi är en tvåspråkig skola där engelska och svenska används i den dagliga undervisningen. Vi har fokus på en trygg skolmiljö, språkutveckling och att våra elever ges möjlighet att uppnå sin fulla potential.
Nu söker vi dig som vill vara en del av oss på IES Helsingborg och som vill arbeta i det viktiga uppdraget som elevassistent. Vi söker dig som är engagerad och utbildad elevassistent med god förmåga att kunna anpassa ditt förhållningssätt och dina pedagogiska metoder utifrån elevens skiftande behov. Det är viktigt att du är prestigelös, flexibel och trivs i en föränderlig miljö. Du är väl införstådd i skolans styrdokument och har alltid elevens bästa i fokus. Du planerar och organiserar ditt arbete effektivt och är mån om att skapa och underhålla goda relationer med såväl elever, kollegor och vårdnadshavare. Du medverkar till en elev som är i behov av särskilt stöd får ett individanpassat och inkluderande bemötande samt riktade insatser som syftar till ökad måluppfyllelse.
Som elevassistent hos oss arbetar man i ett nära samarbete med ansvarig grundskollärare och specialpedagoger. Du arbetar med en elev som behöver extra stöd för att kunna följa med i undervisningen. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter handlar därför om att hjälpa eleven att följa med i undervisningen och hjälpa den med att finna ro i sina studier. Utöver det kan dina arbetsuppgifter också bestå av att hjälpa eleven träna på olika vardagsuppgifter, vara ett stöd för eleverna på raster och på utflykter.
Anställningen är kopplat till en särskild elev. Om eleven slutar hos oss, upphör anställningen. Ersättning
