Strategy & Transformation Project Leader
ISS Facility Services AB / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Stockholm
2025-12-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ISS Facility Services AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
ISS är ett av världens största tjänsteföretag och snart firar vi 80 år i Sverige! Med över 6500 medarbetare i landet, från norr till söder, levererar vi service som gör skillnad. Vi erbjuder våra kunder allt från städning till teknisk service, mat- och arbetsplatstjänster. Vi skapar arbetsplatser där människor trivs, företag växer och där hållbarhet är en självklarhet - socialt, miljömässigt och affärsmässigt. Våra medarbetare är hjärtat i det vi gör - och avgörande för att våra kunder ska känna sig trygga, sedda - och för att deras arbetsplatser ska blomstra.
Är du en strukturerad och lösningsorienterad projektledare som vill vara med och påverka utvecklingen hos ett av Sveriges största tjänsteföretag? Då tycker vi att du ska söka tjänsten som Strategy & Transofrmation Project Leader på ISS!
Om rollen
Rollen ansvarar för att utveckla och implementera strategiska initiativ inom ISS Sverige. Vi söker en person som med förmågan och bevisad erfarenhet av att projektleda strategiskt arbete genom att kombinera affärsstrategi, verksamhetsförståelse och analytisk förmåga. För att lyckas i rollen är du van att skapa värde genom analys, struktur och genomförandekraft. Du är också van att kommunicera komplexa frågeställningar på ett tydligt, koncist och övertygande sätt.
Som projektledare blir du en nyckelperson i vårt team för Strategi och Transformation, som arbetar nära vd Gustaf Landin och den svenska ledningsgruppen. Du kommer att:
• Självständigt leda komplexa strategiska projekt från idé till implementering; detta gäller såväl interna projekt för att driva effektivitet, förenkling och utveckling i vår verksamhet, som kundnära kontraktsuppstarter
• Arbeta nära vår operativa verksamhet för att implementera förankrade och genomarbetade projekt
• Arbeta nära ledningsgruppen för att säkerställa att våra initiativ är väl förankrade och ger önskad effekt
• Analysera komplexa frågeställningar, ta fram rekommendationer och omsätta dem i praktiska lösningar
• Bidra till utvecklingen av ISS Sveriges långsiktiga strategi
Tjänsten är på heltid och tillsvidare med inledande provanställning 6 månader. Placering är på huvudkontoret i Marievik i Stockholm.
Vi erbjuder
Du kommer att arbeta nära kompetenta medarbetare som du får stort utbyte av, då vi värnar om att hjälpa och utveckla varandra. ISS storlek och breda tjänsteutbud bidrar till att det finns goda utvecklingsmöjligheter såväl nationellt som globalt. Vårt fokus ligger i att ta hand om och utveckla våra medarbetare, för vi tror på att "People make places". ISS erbjuder bland annat utbildningar och utvecklingsmöjligheter - allt för att du ska engageras och växa med ISS på lång sikt.
Vi värderar mångfald och inkludering högt. Hos ISS är alla människor lika mycket värda och har samma rättigheter och möjligheter. Våra medarbetare speglar samhällets mångfald, vilket både är en konkurrensfördel och en tillgång i vårt långsiktiga hållbara arbete. Vår inkluderande företagskultur stärker våra medarbetare, gör oss mer kreativa och produktiva samt skapar en attraktivare arbetsplats.
ISS värderingar, som är fundamentala i hur vi arbetar, är kvalitet, ansvar, ärlighet, entreprenörskap och gemenskap. Därför är det viktigt att du känner att du står för ett arbetssätt och ett förhållningssätt som är i enlighet med dessa.
Vem söker vi?
Vi tror att du har:
• Minst 3-4 års erfarenhet som managementkonsult
• Det är meriterande att därutöver har erfarenhet av att arbeta som exempelvis projektledare i en linjeorganisation
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Som person tror vi att du är förtroendeingivande, prestigelös, och lösningsorienterad. Du har en stark analytisk förmåga, arbetar strukturerat och har förmågan att kommunicera komplexa frågeställningar på ett tydligt, koncist och övertygande sätt för att skapa engagemang hos olika intressenter
Din ansökan
Vi hoppas att vi väckt ditt intresse! Vi ser fram emot din ansökan, dock senast 11 januari. Vi har en pågående rekryteringsprocess och vill anställa så snart som möjligt, med hänsyn till eventuell uppsägningstid. I din ansökan bifogar du CV, vi önskar ej personliga brev. Pga. GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via mail.
Vi rekryterar kompetensbaserat vilket innebär att processen innehåller tester, intervjuer och referenser. Vid eventuella frågor om processen, kontakta rekryterande chef Sofia Lernfelt Hugosson på sofia.hugosson@se.issworld.com
, eller HRBP Cecilia Palmberg på cecilia.palmberg@se.issworld.com
.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Iss Facility Services AB
(org.nr 556410-3280) Arbetsplats
ISS Facility Services AB Jobbnummer
9648280