Strategisk nätutvecklare
2026-06-01
Välkommen till oss på Upplands Energi, ett bolag med visionen att vara upplänningens självklara energipartner. Upplands Energi grundades 1918 och erbjuder energiprodukter och elförsäljning till privatpersoner och företag i hela Uppland. Företagets elnät omfattar halva Uppsala samt delar av Heby- och Östhammars kommun. Upplands Energi lever och verkar i din närhet samt brinner för det lokala – vi stöttar föreningar och organisationer med ett lokalt uppländskt samhällsengagemang. Upplands Energi är det lokala energibolaget som bryr sig och som vill vara nära kunden.
Om tjänsten
Vill du ha en central och drivande roll i ett företag som driver utveckling av framtidens elnät? Om du vill vara med och utveckla ett modernt elnät med hög leveranssäkerhet och effektivitet – då vill vi gärna höra ifrån dig.
Elnätsbranschen står inför sin största förändring på decennier. Elektrifiering, ökade effektbehov, cybersäkerhet och nya krav på flexibilitet förändrar hur framtidens elnät behöver planeras och drivas. Vi söker nu en Strategisk nätutvecklare som vill ta ett samlat ansvar för nätets långsiktiga utveckling, kapacitet och effektivitet i nära samverkan med både interna och externa aktörer.
Hos oss kommer du vara en av nyckelpersonerna i utvecklingen av framtidens elnätsverksamhet och ha stor påverkan på strategiska vägval, arbetssätt och prioriteringar. Du kombinerar teknisk spetskompetens med strategiskt ansvar och verksamhetsutveckling där du har helhetsansvaret för nätplanering, anslutningar och nätutveckling.
Tjänsten är bred och fokuserar på strategiskt analys- och utvecklingsarbete. Du arbetar nära både drift, underhåll, projekt, ekonomi och ledning, där du är en viktig länk mellan teknik, affär och IT-stöd. Rollen kan anpassas något beroende på din erfarenhet och styrkor, men du förväntas ta ett helhetsansvar inom ditt område. Exempel på arbetsuppgifter för rollen är:
Ansvara för långsiktig nätplanering, nätanalyser, kapacitetsbedömningar samt identifiering av reinvesterings- och nätförstärkningsbehov.
Ta fram prognoser, nätutvecklingsplaner och lösningar kopplade till flexibilitet och framtida effektbehov.
Samordnande arbete inom koncernen kopplat till fysisk säkerhet och informationssäkerhet
Fungera som tekniskt och strategiskt stöd till organisation och elnätschef
Samordna större anslutningsärenden samt representera bolaget i dialog med kommuner, myndigheter, näringsliv och branschforum.
Driva utveckling av processer, arbetssätt, digitala verktyg och datadriven verksamhetsutveckling.
Initiera och leda förbättrings- och utvecklingsprojekt inom elnätsverksamheten.
Eldriftledarroll kan ingå i tjänsten samt efterlevnad av regelverk (t.ex. ESA).
Rollen ingår i elnätschefens strategiska stab och arbetar nära ledning och styrgrupp.
Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom elkraft, energisystem, elektroteknik eller har motsvarande erfarenhet från arbete på elnätsföretag. Vi ser att du har:
Erfarenhet av nätplanering, nätanalyser och effektbedömningar inom elnätsverksamhet
God förståelse för elnätsreglering, anslutningsprocesser och framtida kapacitetsutmaningar i energisystemet
Förmåga att arbeta strategiskt och omsätta analyser till långsiktiga utvecklings- och investeringsbehov
Intresse för digitalisering, dataanalys och utveckling av effektiva arbetssätt
God förmåga att samverka och kommunicera med såväl interna som externa aktörer
Erfarenhet av NIS-system (t.ex. dpPower, DigPro, NetBas eller liknande) är meriterande
Erfarenhet av flexibilitetsfrågor, produktion, energilager eller större anslutningar är meriterande
Auktorisation är meriterande
B-körkort
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en nyckelroll i ett modernt och framåtriktat energibolag med en utvecklande roll inom en stabil och trygg koncern. Hos oss har vi en entreprenöriell känsla, där vi uppskattar ett drivande medarbetarskap där dina idéer kommer att lyssnas till och där du har stor möjlighet till påverkan.
Vi lever i en samhällsviktig bransch där vi brinner för det lokala. För oss är det viktigt med ett lokalt engagemang, ett starkt fokus på våra kunder, hög kvalitet och ett driv mot framtidens elnät och energilösningar.
Hos oss får du goda möjligheter till personlig utveckling – vi vill att du ska få möjligheter att växa tillsammans med oss.
Om dig
Vi söker dig som är en person med både tekniska tyngd som personlig mognad. Vi ser att du är analystisk och strukturerad, självständig och är van att ta ägandeskap. Du trivs i en roll där du får ta initiativ, är tydlig i din kommunikation, lösningsorienterad och utvecklingsdriven. Samtidigt uppskattar du lagarbete och har en positiv inställning till både kunder, kollegor och förändringar.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper där vi gärna ser att du är rådgivande och social med en vilja att dela med dig av dina kunskaper. Du trivs i en roll där du får kombinera långsiktigt strategiskt tänkande med praktiskt genomförande.
Hos oss på Upplands Energi får du möjlighet till att utvecklas i din yrkesroll, där du är en viktig del i vår verksamhet.
Tillträde och ansökan
Tjänsten är en heltidstjänst och tillsätts omgående efter överenskommelse. Intervjuer kan ske löpande.
Sista dag för ansökan: 2026-06-25
Rekryteringsprocess
Vi undanber oss ansökningar via e-post. Samtliga ansökningar skickas via angivet ansökningsformulär.
Hälsokontroll, drogtest, bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret kan komma att genomföras inför anställning.
Inför rekryteringsprocessen har vi tagit ställning till publiceringskanaler och undanbeder oss därför vänligt, men bestämt, kontakt från rekryteringsföretag och mediesäljare.
Upplysningar om tjänsten
Frågor om tjänsten besvaras av ansvarig chef Daniel Håkansson samt av fackliga representanter.
Samtliga nås på telefon 018-67 84 00. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upplands Energi Ekonomisk förening
754 50 UPPSALA
)
754 50 UPPSALA
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Upplands Energi ekonomisk förening
Cecilia Rollborn cecilia.rollborn@upplandsenergi.se
