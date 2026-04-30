Strategisk ledare digital utveckling
2026-04-30
På Göteborgsregionen (GR) arbetar runt 200 kollegor tillsammans för att skapa nytta och mervärde för 13 medlemskommuner. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och mötesplatser, bland mycket annat. I slutändan handlar det om att göra livet bättre för alla som lever och verkar i vår region.
Som medarbetare på GR är du en viktig del i Göteborgsregionens fortsatta utveckling. Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med engagerade och kunniga kollegor. Här finns stora möjligheter att påverka arbetet, utvecklas och göra skillnad.
Läs våra mål- och strategidokument https://goteborgsregionen.se/styrning
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-04-30Arbetsuppgifter
Digitalisering och AI är frågor som är högt prioriterade ute i kommunerna - de är avgörande för att klara uppdraget här och nu, och imorgon. Kraven på effektivitet, tillgänglighet och kvalitet ökar, samtidigt som resurserna är begränsade. För att möta det behöver kommuner arbeta smartare, mer datadrivet och i större utsträckning tillsammans.
Göteborgsregionen (GR) söker en senior kollega som kan leda ett utvecklingsarbete där flera kommuner behöver hitta nya och ibland gemensamma sätt att arbeta kring digitalisering. Det handlar om frågor som data, digital infrastruktur, styrning och hur verksamheter faktiskt använder digitala lösningar i vardagen.
Om uppdraget
Du går in i ett konkret uppdrag i en av våra medlemskommuner från start. Kommunen vill ta ett mer samlat grepp om sin digitala utveckling. Det finns redan en analys och en målbild nu behövs någon som kan hålla ihop arbetet framåt. Det handlar om att prioritera, skapa struktur, leda förändring och se till att det faktiskt blir genomfört. Du kommer att arbeta nära kommunens ledning och i en miljö där både tjänstepersoner och politisk nivå påverkar riktningen. Samtidigt är uppdraget större än en enskild kommun. Rollen är en del av GR:s arbete med att bygga upp ett långsiktigt stöd till kommuner inom digital utveckling och samverkan.
I rollen kommer du bland annat att:
* leda uppdrag där kommuner behöver gå från analys till konkreta förändringar
* omsätta behov från verksamhet och ledning till initiativ som går att genomföra
* skapa gemensamma strukturer och prioriteringar på kort och lång sikt
* driva arbetet framåt och säkerställa mandat för arbetet
* arbeta med förändringsledning och kommunikation som skapar förståelse och riktning
* identifiera var kommuner kan vinna på att samverka mer, till exempel inom data, infrastruktur och arbetssätt
* bidra till att utveckla hur GR arbetar med den här typen av uppdrag framåt
Du jobbar tillsammans med kollegor inom bland annat systemutveckling, förvaltningsledning och förändringsledning och i uppdragen samarbetar vi också med externa specialister. Din roll är inte att göra allt själv, utan att få rätt saker att hända tillsammans med andra.
Organisatoriskt är du placerad på avdelning IT och digitalisering på GR.
Vi letar efter en trygg och strategisk ledare med förmåga att skapa riktning, struktur och genomförandekraft i ett komplext arbete. Uppdraget har fokus på styrning, struktur, förändringsledning och verksamhetsnytta snarare än teknik.Kvalifikationer
Vi söker dig med relevant högskoleutbildning och erfarenhet av:
* att leda större utvecklings- eller förändringsarbeten
* att arbeta tvärfunktionellt mellan verksamhet, IT och externa aktörer
* att göra komplexa frågor begripliga och hanterbara
* arbete i strategisk roll i större organisation eller offentlig sektor
* att arbeta nära ledningsgrupp
* styrning, portföljledning eller liknande strukturer
* kravställning och samverkan med externa leverantörer (LOU)
Du har arbetat nära ledning och är van vid att navigera i miljöer där olika perspektiv, inklusive politiska, behöver vägas samman. Du är trygg i att leda genom andra och i att skapa framdrift även när det inte finns ett tydligt mandat.
Du behöver inte vara teknikspecialist, men du förstår hur digitalisering blir värdefull i verksamheten och kan översätta behov till vägval och struktur. För att lyckas i rollen behöver du dock ha en god förståelse för, och förmåga att omsätta, tekniska vägval till verksamhetsnytta samt på ett pedagogiskt sätt kunna förmedla detta till andra.
Meriterande för tjänsten:
* erfarenhet av arbete i kommunal verksamhet eller politiskt styrd organisation
* erfarenhet av styrning, portföljledning eller liknande strukturer
* erfarenhet av kravställning och samverkan med externa leverantörer (LOU)
* erfarenhet av arbete med digitalisering, data eller digital infrastruktur
För att lyckas i rollen ser vi att du:
* är trygg i en strategisk roll och kan skapa riktning i komplexa sammanhang
* har förmåga att skapa struktur och framdrift i komplexa samarbeten med flera aktörer
* är pedagogisk och kan göra komplexa frågor begripliga
* har god samarbetsförmåga och kan ena olika perspektiv
* är resultatorienterad och fokuserar på genomförande
* är kommunikativ och skapar förtroende på olika nivåer i organisationen
GR strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, där våra medarbetares olikheter berikar och utvecklar verksamheten.
Vi gör ett löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan. Vi vill gärna att du i ditt personliga brev berättar varför just denna tjänst väckte din nyfikenhet och vad du tror att du kan bidra med.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Vi har sett en ökning av automatiserade AI-genererade ansökningar direkt till kontaktpersoners e-postadresser varför vi inte skriver kompletta e-postadresser i annonsen.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Göteborgsregionen (GR) samt möjliggöra god kommunikation med dig som sökande använder vi e-rekrytering i Visma Recruit Offentliga jobb. Varmt välkommen med din ansökan!
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Läs mer om hur GR hanterar personuppgifter https://goteborgsregionen.se/integritetspolicy
Läs mer på Göteborgsregionens hemsida: https://goteborgsregionen.se
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-21
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C322892".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgsregionens Kommunalförbund
412 50 GÖTEBORG Arbetsplats
Göteborgsregionen (GR) Kontakt
Vision-representant
Lukas Berggren 031-3355061
