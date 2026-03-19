Strategisk inköpare
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Vi söker en strategisk inköpare som trivs i en affärsorienterad miljö där samarbete skapar dem bästa förutsättningarna.
Som strategisk inköpare hos oss ansvarar du för hela det kommersiella förloppet från att ställa ut anbudsförfrågningar och förhandla dem, teckna avtal och vidareutveckla dem. Du kommer att arbeta i nära samverkan med teknik, marknad och produktion.
Du kommer också att ha ett helhetsansvar för vissa leverantörer.
Det kräver ett strukturerat arbetssätt, förmåga att driva leverantörsteam samt god förståelse för både affärsnytta och totalkostnadsperspektiv.
Detta innebär mer ingående ansvarsområden som att:
Ställa ut anbudsförfrågningar och hantera anbud
Utveckla befintliga affärer med leverantörerna för att hitta optimal och kostnadseffektiv underhållsförmåga
Göra kostnadsanalyser samt identifiera och kontinuerligt hitta kostnadsbesparingar
Utveckla och genomföra inköpsstrategier inom definierade områden
Förhandla kommersiella villkor, teckna, vidareutveckla och förvalta leverantörsavtal
Följa upp och analysera leverantörers prestationer kopplat till kostnad, ledtid, kvalitet och leveransförmåga
På affärsenheten Tactical Support Solutions kommer du tillhöra staben Sourcing som bl.a består av operativt och strategiskt inköp. Du kommer att framförallt stötta Product Unit Weaponry men även ytterligare Product Units inom affärsenheten.
Verksamheten i Halmstad bedrivs i nya moderna byggnader, anpassad för verksamhetens behov och arbetssätt. Visst resande kan förekomma.
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta affärsstrategiskt och som trivs i att samverka tvärfunktionellt i organisationer.
Formella krav:
Har relevant utbildning inom inköp/logistik och ekonomi eller motsvarande i form av några års erfarenhet.
Har flerårig erfarenhet av god kommersiell bedömning och utveckling av strategiska affärsrelationer
Har god datorvana och goda kunskaper inom Officepaketet
Uttrycker dig obehindrat i både tal och skrift på såväl svenska som engelska
Vi värdesätter särsklit:
Hög kapacitet att förvärva, tillämpa och dela kunskap.
Ledningsförmåga, förmåga att bygga nätverk och mycket bra samarbets- och kommunikationsförmåga.
Förmåga att förstå och analysera totalkostnad över livscykel
God förhandlingsvana i internationella miljöer
Förmåga att bygga goda och långsiktiga relationer
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
