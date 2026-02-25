Strategisk Inköpare
2026-02-25
Vill du vara med och bygga något från grunden?
Nu etablerar vi Sigma Technology Engineering - ett nytt affärsområde inom Sigma Technology Group med fokus på stödjande och ledande roller inom teknik, system och supply chain.
Vi söker dig som vill göra skillnad - både hos kund och internt. Du som lockas av tanken på att vara med från början i ett starkt sammanhang med stora framtidsambitioner. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i spännande uppdrag, men också vara med och forma kulturen och sätta riktningen för Sigma Technology Engineering.
Just nu söker vi strategiska inköpare som vill bidra till att skapa effektiva och hållbara leverantörsrelationer.
Som konsult hos oss matchas du mot uppdrag där du får arbeta med leverantörsval, avtalsförhandlingar, inköpsstrategier och långsiktig utveckling av inköpsprocesser och partnerskap.
Vi värdesätter din erfarenhet av att bygga struktur, driva förbättringar och skapa affärsnytta tillsammans med teknik- och kvalitetsorganisationer. Våra uppdrag utförs antingen på plats hos kund eller tillsammans med andra Sigma-kollegor på något av våra centralt belägna kontor.
Baskunskaper
Vi tror att du passar i rollen om du:
Har ett starkt intresse för affärer och god förståelse för inköps- och leverantörsstrategier, logistikflöden och supply chain-processer.
Har en eftergymnasial utbildning inom inköp, ekonomi, logistik eller teknik.
Är nyfiken, kommunikativ och relationsskapande - och trivs i samarbetet med leverantörer, kunder och interna intressenter.
Har lätt för att uttrycka dig i både tal och skrift, på såväl svenska som engelska.
Arbetar strukturerat, analytiskt och metodiskt, även i ett högt tempo.
Är driven och proaktiv - du tar gärna initiativ, ser helheten och hittar lösningar som skapar långsiktigt värde för både kund och leverantör.
Vi arbetar nära våra kunder och B-körkort är en förutsättning.
Personliga färdigheter, egenskaper, erfarenhet
Meriterande erfarenheter:
Erfarenhet av inköp eller liknande roller med många kontaktytor, både internt och externt.
Tidigare arbete i projektform, gärna i samverkan med andra avdelningar såsom produktion, logistik eller ekonomi.
Vana vid att hantera flera parallella leverantörsrelationer och förhandlingar.
Erfarenhet av att arbeta i affärssystem eller inköpsverktyg (t.ex. SAP, IFS, Visma, Mercell eller liknande).
Erfarenhet från tillverkande industri, teknik- eller logistikintensiva verksamheter är ett plus.
Vi erbjuder
Du blir en del av Sigma Technology Engineering där vi kombinerar teknisk kompetens med en stark laganda. Som konsult hos oss kommer du att tillhöra ett engagerat team som värdesätter gemenskap, kunskapsdelning och att ha roligt tillsammans. Vi sätter dig som konsult i centrum. Ditt välmående, din utveckling och dina karriärsmål är vår prioritet.
Vi tror på långsiktiga relationer och vill att du ska trivas och växa hos oss under lång tid. Som konsult hos oss får du alltid en engagerad chef, en trygg anställning, en flexibel arbetsplats, och möjlighet till bra balans i livet. Ersättning
