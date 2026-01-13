Strategisk inköpare
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en strategisk inköpare till ett konsultuppdrag inom försvarsindustrin. Du blir en viktig del i en teknikintensiv och internationell miljö där affärsmässighet, struktur och långsiktiga leverantörsrelationer är centrala för att nå både verksamhetsmål och tekniska krav.
I rollen ansvarar du för att driva och utveckla kommersiella upplägg med leverantörer - från strategi och avtal till uppföljning och leverantörsutveckling. Du samarbetar tvärfunktionellt med exempelvis produktion, utveckling, marknad och eftermarknad.
ArbetsuppgifterUtveckla och genomföra inköpsstrategier inom definierade områden
Förhandla kommersiella villkor och ta fram leverantörsavtal
Leda och koordinera leverantörsteam i samverkan med andra funktioner
Etablera och vidareutveckla relationer med nya och befintliga leverantörer
Följa upp och analysera leverantörers prestation kopplat till kostnad, ledtid, kvalitet och leveransförmåga
Driva initiativ och förbättringsarbete med tydlig struktur och målbild
KravAkademisk examen inom ekonomi eller annan relevant disciplin
Minst 3-7 års erfarenhet från affärsdrivna roller inom strategiskt inköp, upphandling eller projektledning
God förhandlingsvana i komplexa och internationella miljöer
God kommunikationsförmåga på svenska och engelska, i tal och skrift
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet från försvars-, flyg- eller tillverkningsindustri
Tekniskt intresse och förståelse för totalkostnadsperspektiv över livscykel
Erfarenhet av arbete i större organisationer med tvärfunktionellt samarbeteSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
